Gliński: od samego początku pomagamy Ukrainie w zabezpieczaniu dóbr kultury

Od samego początku pomagamy Ukrainie w ochronie dóbr kultury, Polska jest tutaj zdecydowanie liderem - mówił w piątek w Kijowie minister kultury Piotr Gliński. Poinformował, że na Ukrainę trafiło już 20 transportów środków do zabezpieczania dóbr kultury, ma także powstać fundusz na digitalizację.

"Od samego początku pomagamy Ukrainie; ponad 20 transportów z materiałami potrzebnymi do zabezpieczeń wysłano nie tylko do Lwowa, ale i do Kijowa" - mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w piątek w Kijowie, gdzie udał się wraz ze swoim litewskim odpowiednikiem, Simonasem Kairysem, na zaproszenie ministra kultury i polityki informacyjnej Ukrainy Ołeksandra Tkaczenki.

"Polska zdecydowanie jest tutaj liderem. My od lat mieliśmy bardzo dobre relacje z Ukraińcami na poziomie współpracy muzealnej, między archiwistami - to w tej chwili procentuje. Wspólne, mieszane zespoły konserwatorskie od lat są obecne, zwłaszcza na zachodniej Ukrainie" - mówił.

Gliński zwrócił uwagę, że wojska rosyjskie celowo niszczą ukraińskie dobra kultury, w tym np. pomniki poety Tarasa Szewczenki. "To naprawdę bardzo, bardzo smutne przykłady zwyrodnienia, potwierdzające tezę, że musimy postawić pewną barierę symboliczną" - wskazał. "Przeciętnemu Rosjaninowi serwuje się imperialne marzenia. Nie ma na to zgody" - podkreślił.

Jak dodał, między resortami Polski, Litwy i Ukrainy została podpisana umowa, nawiązująca do tradycji Unii Lubelskiej. "Z tym jest związana bardzo konkretna praca - mieliśmy zacząć od wymiany młodzieży, to w tej chwili zostało zawieszone, ale dzisiaj jest konkret, na którym bardzo zależało stronie ukraińskiej - ja wstępnie wyraziłem zgodę, także minister Litwy się do tego przychylił. Ponieważ Unia Europejska jeszcze tego nie zrobiła, to my - Polska i Litwa, razem z Ukrainą - stworzymy fundusz na digitalizację kultury ukraińskiej. Zwłaszcza wobec wojny jest potrzeba zabezpieczenia tego dziedzictwa poprzez digitalizację - tak jest najprościej i najnowocześniej" - zapowiedział. Ocenił, że "wstępny" fundusz opiewał będzie na ok. milion euro.