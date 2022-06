Gliński: otwarcie nowego Skarbca Koronnego na Wawelu to ważny dzień dla polskiego muzealnictwa

To bardzo ważny dzień dla polskiego muzealnictwa - powiedział w czwartek na uroczystości otwarcia nowego Skarbca Koronnego na Wawelu wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Ocenił, że "wydarzenie wpisuje się w pracę, która trwa na Wawelu od dawna".

W czwartek na Zamku Królewskim na Wawelu odbywa się uroczyste otwarcie jednej z głównych stałych ekspozycji zamku - nowego Skarbca Koronnego.

"To bardzo ważny dzień dla polskiego muzealnictwa. Pierwszy raz od 1792 r. Skarbiec będzie zaprezentowany w całym swoim splendorze, prestiżu i blasku" - powiedział wicepremier Gliński.

Wskazał, że Skarbiec jest jedną z bardzo wielu inwestycji, która jest realizowana na Wawelu. "Ta inwestycyjna ofensywa w tym miejscu trwa od dawna, a w ostatnim czasie przyspieszyła o tyle, że pokazano i otwiera się coraz to nowe miejsca, które dotychczas nie było dostępne" - zwrócił uwagę wicepremier Gliński.

Ocenił, że to "dzisiejsze wydarzenie wpisuje się w pracę, która trwa na Wawelu od dawna i która jest szalenie aktywna". "To jest bardzo wiele działań, coraz to nowych rzeczy, także takich, których nigdy nie było. Mieliśmy wystawę arrasów, mieliśmy wystawę namiotów tureckich, mieliśmy także wiele innych inicjatyw" - wymieniał szef MKiDN.

Minister kultury przekazał, że dotacja celowa MKiDN na ten projekt wyniosła blisko 13 mln zł. "Pan dyrektor i jego zespół potrafili w jedenaście miesięcy zrealizować ten projekt. To jest tajemnica dobrego wsparcia centralnego. Tam gdzie instytucje działają, gdzie jest pasja, gdzie jest etos, misja, tam polityk tylko może przekazać środki publiczne i nie ma w tym żadnego większego problemu" - podkreślił Gliński.

"Łącznie w całym kraju w tej chwili zrealizowaliśmy albo realizujemy 300 różnych projektów inwestycyjnych" - dodał.

Wicepremier Gliński podziękował także całemu zespołowi Zamku Królewskiego na Wawelu oraz polskim muzealnikom.