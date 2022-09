Gliński: podczas drugiej wojny światowej ponieśliśmy największe straty w wyniku agresji innego narodu

Straty, które ponieśliśmy podczas drugiej wojny światowej są trudne do oszacowania., ale to były to największe straty, które poniósł polski naród w wyniku agresji innego narodu – ocenił Piotr Gliński, odnosząc się we wtorek do raportu wnioskującego o reparacje dla Polski ze strony Niemiec na antenie TVP Info.

W zaprezentowanym w czwartek "Raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie drugiej wojny światowej 1929-1945" oszacowano je na 19 miliardów, 310 milionów złotych. Dziennikarka TVP Info Krystyna Boryszewska w rozmowie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wicepremierem prof. Piotrem Gliński zadała pytanie, w jaskim stopniu tak oszacowane straty dotyczą pola polskiej kultury i jak wyglądałaby ona dzisiaj, gdyby nie doszło do wybuchu drugiej wojny światowej.

"Straty, które ponieśliśmy podczas drugiej wojny światowej są trudne do oszacowania, ale to były to największe straty, które poniósł polski naród w wyniku agresji innego narodu" - ocenił Piotr Gliński, odnosząc się we wtorek do raportu. Jak wyjaśnił, straty kulturalne zostały wycenione na 220 milionów złotych. Wyraził jednak przekonanie, że straty faktyczne są znacznie większe - ta suma nie uwzględnia np. zabytków architektonicznych, a więc olbrzymiej skali materialnych zniszczeń. Dodał też, że "raport ma charakter otwarty", a zawarte w nim dane będą "uzupełniane i analizowane".

"To jest pięć lat bardzo ciężkiej pracy grupy ekspertów, zespołu parlamentarnego" - podsumował pracę nad trwającą przedstawionego opinii publicznej w czwartek dokumentu.

Jak dodał: "Jesteśmy otwarci na debatę i dialog z ewentualnymi krytykami, ale mam nadzieję, że ten dialog będzie się rozgrywał na poziomie naukowym, na poziomie argumentów, w obszarze moralnym i politycznym, do wystąpienia o repartycje do sprawców".

Wobec pojawiających się słów krytyki dotyczących zasadności współczesnego występowania do władz niemieckich o reparacje w wyniku agresji na Polskę w latach 1939-1945 prof. Piotr Gliński powiedział: "pojawiające się argumenty pseudo-prawne, dotyczące na przykład rządu Bolesława Bieruta, który zrzekł się reparacji na rzecz tak zwanej Niemieckiej Republiki, są śmieszne". "Nie ma żadnych dokumentów, które by potwierdzały, że w ogóle odbyło się takie posiedzenie rządu" - tłumaczył minister kultury. "Poza tym nawet wobec ówczesnej, przecież komunistycznej konstytucji, rząd nie mógł takich decyzji podejmować, tylko Rada Państwa" - dodał.

Gliński zapewnił, że istnieją odpowiednie dokumenty prawne, "ale jest jeden wielki argument moralny, zupełnie jednoznaczny. Jak mówię: narody po drugiej wojnie światowej przyznały reparacje Polsce. Niemcy - sprawcy wojny - nigdy tych reparacji nie wypłacili" - podsumował.

Jeżeli chodzi o utracone podczas wojny dzieła sztuki w MKiDN działa departament, który tym się zajmuje. "Mamy 30 wniosków restytucyjnych w tej chwili realizowanych, ale współpracujemy także z wieloma innymi instytucjami - z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z naszymi ambasadami, z prokuraturą i partnerami zagranicznymi. Cały czas nowe dzieła sztuki do Polski przyjeżdżają, są odzyskiwane, choć jest to bardzo trudna praca. Jednocześnie musimy sobie uświadomić, że to, co odzyskaliśmy, to jest mniej niż jeden procent naszych strat. Niestety taka jest rzeczywistość. W tamtych okolicznościach, gdzie nie było często świadków, rzeczy ginęły i do dzisiaj ciężko jest je namierzyć i zlokalizować, i odzyskać" - dodał Gliński.