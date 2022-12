Gliński: ponad miliard zł zainwestowaliśmy w ostatnich latach w szkoły artystyczne

Ponad miliard zł zainwestowaliśmy w ostatnich latach w szkoły artystyczne w Polsce - powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas wizyty w Szkole Muzycznej w Zgierzu (woj. łódzkie).

Szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego uczestniczył w piątek w uroczystość 50-lecia działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zgierzu. Jubileusz placówki zbiegł się z inauguracją sali koncertowej z widownią na 140 miejsc oraz sceną z profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem. To część inwestycji związanej z kompleksową termodernizacją szkoły i jej rozbudową.

Minister Gliński gratulując jubileuszu podkreślił, że zgierska placówka to prawdziwy skarb, który - jak mówił - wszyscy kochają, jest ceniona i potrzebna oraz rozwija się od 50 lat.

"Moim prezentem, jaki mogę na ten jubileusz przynieść, jest to, że udało nam się tę inwestycję zrealizować. Termomodernizacja szkół artystycznych to projekt, który realizowaliśmy przez ostatnie lata i objął 140 szkół w całej Polsce, łącznie 180 budynków. Dzięki programowi za ponad 600 mln zł udało się te 140 szkół i 180 budynków przenieść w XXI wiek" - powiedział wicepremier.

Dodał, że projekt modernizacji zgierskiej szkoły był wyjątkowy, ponieważ w jego ramach powstała również nowa sala koncertowa oraz sala kameralna oraz rytmiczna. Prace kosztowały blisko 13 mln zł, z czego 9 mln pochodziło ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa. Jak jednak przyznał minister, "warto inwestować w coś, co jest wartościowe, czyli dobry projekt i pomysł".

"W ostatnich latach ponad miliard złotych zainwestowaliśmy w szkoły artystyczne w Polsce. To służy wspólnotom, które istnieją przy szkołach artystycznych. Nie ma nic piękniejszego niż wspólnota uczniów, rodziców, pedagogów i wszystkich, którzy dbają o to, by szkoła dobrze funkcjonowała. Dziękuję, że nasze dzieciaki będą mały takie wspaniałe warunki. To duża satysfakcja, oby było więcej takich projektów w całej Polsce" - podkreślił prof. Gliński.

Dyrektor szkoły Sylwia Wach-Walkiewicz zapewniła, że razem z kadrą pedagogiczną będzie dalej kontynuować misję szkoły polegającą na pielęgnacji młodych muzycznych talentów i rozwijania ich pasji.

Minister kultury z okazji jubileuszu placówki wręczył odznaki honorowe "Zasłużony dla Kultury Polskiej" pedagogom i pracownikom szkoły za ich osiągnięcia w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury.

Inaugurację sali uświetnił koncert uczniów, absolwentów oraz nauczycieli.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zgierzu powstała w 1972 roku. Obecnie uczy się w niej blisko 300 uczniów, których prowadzi ponad 50 pedagogów. Uczniowie podejmujący edukację muzyczną rozpoczynają naukę na wybranym instrumencie oraz uczestniczą w zajęciach teoretycznych poszerzających ich wiedzę i umiejętności ogólnomuzyczne. Nauka trwa przez cztery lub sześć lat, w zależności od wieku kandydata.