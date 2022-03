Jednym z podstawowych wyzwań dla nas wszystkich w tej chwili jest to, żeby nie przyzwyczaić się do tej sytuacji, kiedy wojna toczy się małymi krokami - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. "Przyzwyczajenie jest siostrą obojętności" - dodał.

Podczas konferencji prasowej na temat Centrum Pomocy na Rzecz Ukraińskiego Dziedzictwa Kultury, szef resortu kultury zaznaczył, że "od pierwszych dni wojny, a już nawet dzień przed wybuchem wojny, powołaliśmy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zespół, który koordynuje pomoc dla kultury na Ukrainie". Jak wskazał, trzonem tego zespołu jest centrum, które zostało powołane w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. "To centrum i Narodowy Instytut Dziedzictwa współpracuje z wieloma instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi, agencjami rządowymi, a także z konserwatorami miejskimi" - powiedział.

"Jednym z podstawowych wyzwań dla nas wszystkich w tej chwili jest to, żeby nie przyzwyczaić się do tej sytuacji, kiedy wojna toczy się małymi krokami. To jest realna wojna, zagrożenie nie minęło, ludzie są zabijani. Przyzwyczajenie jest siostrą obojętności. To byłoby wielkim grzechem, gdybyśmy byli obojętni" - podkreślił podczas konferencji Gliński. "Dlatego też w zakresie kultury pomagamy bardzo aktywnie w wielu obszarach" - zaznaczył.

Wyjaśnił, że "przede wszystkim to są transporty z materiałami, które zabezpieczają dziedzictwo kulturowe i dzieła sztuki na Ukrainie". Wskazał także, że "oprócz tego realizujemy pomoc dla ludzi kultury, którzy znaleźli się wśród uchodźców wojennych" - zaznaczył. "Ludzie kultury, którzy chcieliby kontynuować swoją pracę, mają możliwość pracy w ramach rezydencji artystycznych, które są organizowane przez nasze instytucje".

Gliński wskazał, że jest "jeszcze jeden obszar bardzo istotny i ważny w ramach tej pomocy". "Mamy bezpośredni kontakt z Ministerstwem Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy, z panem ministrem Ołeksandrem Tkaczenką" - poinformował. Gliński wyjaśnił, że te kontakty dotyczą także współpracy na forum europejskim.