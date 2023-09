Stworzyliśmy artystom, ludziom kultury lepsze możliwości działania przez podniesienie budżetu kultury o 100 proc. - przypomniał w rozmowie z "Rzeczpospolitą" minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

"Stworzyliśmy artystom, ludziom kultury lepsze możliwości działania przez podniesienie budżetu kultury o 100 proc. Lepiej żyją artyści, lepiej funkcjonują instytucje. I działo się to w bardzo niekorzystnych warunkach: pandemii, wojny w Ukrainie, ale także ideologicznej ofensywy lewackiego szaleństwa poprawności politycznej czy cancel culture. No i udało się zrealizować 7645 inwestycji w kulturze, w tym ponad 300 inwestycji muzealnych, z największym - Muzeum Historii Polski" - ocenił w opublikowanym w sobotę dodatku do "Rzeczpospolitej" "Plus Minus" minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Pytany, czy "widmo wojny i forsowne zbrojenia nie zagrażają" priorytetowi wydatków na kulturę, Gliński odparł: "Nad tym ubolewam". "Współczesna polityka nie lubi kultury. Choć pewne tematy, jak straty wojenne, odzyskiwanie dzieł sztuki, duże inwestycje muzealne, są obecne w kampanii wyborczej. Na razie PiS pozycję kultury obroniło. Co roku wydatki na nią zwiększaliśmy. Czy tak będzie i tym razem? Mam nadzieję, że mimo wyzwań polityki obronnej - tak" - wskazał.

"Kupiliśmy kolekcję Czartoryskich, choć moim poprzednikom się przez lata to się nie udawało. Uratowaliśmy Muzeum Polskie w Rapperswillu. Sprowadziliśmy po 80 latach obrazy Łukaszowców z USA - będą w Muzeum Historii Polski. Przełamywanie niemożności to cecha naszych rządów - programów socjalnych, polityki obronnej i energetycznej, uszczelnienia systemu podatkowego, także kultury" - powiedział. "My od początku zajmowaliśmy się zaniedbanym wcześniej obszarem zabytków. Trzykrotnie zwiększyliśmy środki na ich ochronę. W tym roku wprowadziliśmy Rządowy Program Odbudowy Zabytków o wartości ponad 3 mld zł. Nowa agencja ma natomiast zajmować się odbudową systemowo i w większej skali. Ustawa jest gotowa" - mówił szef MKiDN.