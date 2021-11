Gliński: Toruń wyrasta na bardzo ważne miejsce na mapie kulturalnej Polski

Toruń wyrasta na bardzo ważne miejsce na mapie kulturalnej Polski - powiedział w piątek w tym mieście wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński. Dodał, że miasto zawsze się na tej mapie liczyło, ale dzięki budowie Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage szanse w tym obszarze będą się multiplikowały.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński odwiedził w piątek Toruń, gdzie wziął udział w 29. edycji Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage.

"Toruń wyrasta na bardzo ważne miejsce na mapie kulturalnej Polski. Zawsze się na niej liczył, ale dzięki budowie Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage szanse będą się multiplikowały" - mówił wicepremier Gliński.

Podkreślił, że współpraca polskiego rządu, miasta Toruń, Fundacji Tumult, która tworzy festiwal oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu układa się bardzo dobrze.

"Tak powinna być budowana wspólna polityka dla dobra Polski, jeżeli chodzi o kulturę" - ocenił wicepremier. Dodał, że w piątek poznał szefa firmy architektonicznej, która wygrała konkurs na projekt siedziby ECF. Podkreślił, że jesteśmy w momencie realnego wkraczania w realizację tej inwestycji.

Dyrektor i twórca festiwalu EnergaCamerimage Marek Żydowicz zwrócił uwagę, że w ostatnich latach "zdarzył się cud" i realizacja budowy centrum dla stworzonego przez niego festiwalu jest bliżej niż kiedykolwiek.

Festiwal EnergaCamerimage w 2019 roku, po 20 latach, wrócił do Torunia, gdzie odbywał się w latach 1993-99. Później przeniesiony został do Łodzi, a w 2010 roku do Bydgoszczy. Do 2025 roku ma powstać w Toruniu gmach Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, jego koszt wyliczono na 600 mln zł. Umowę ws. utworzenia i współprowadzenia instytucji kultury o nazwie Europejskie Centrum Filmowe Camerimage podpisali pod koniec września 2019 roku wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz dyrektor festiwalu i jego pomysłodawca Marek Żydowicz.

W ramach tegorocznego festiwalu odbywa się dziesięć konkursów. Wydarzenie swoim honorowym patronatem objął prezydent RP Andrzej Duda. Festiwal zwieńczy sobotnia gala, podczas której poznamy zwycięzców w poszczególnych konkursach.