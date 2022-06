Gliński: w ciągu ostatnich 7 lat budżet na kulturę wzrósł o 2 mld zł

W ciągu ostatnich siedmiu lat o 2 mld zł wzrósł budżet na kulturę - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas Konwentu Marszałków RP w Sandomierzu (Świętokrzyskie).

Gliński podczas zdalnego wystąpienia na Konwencie Marszałków RP na Zamku Królewskim w Sandomierzu podkreślił, że w ciągu siedmiu ostatnich lat nakłady na kulturę wzrosły "w zakresie bezprecedensowym". Poinformował, że w 2015 roku budżet na kulturę wyniósł 3,245 mld zł, a w roku 2022 już 5,243 mld zł. "To o 2 mld zł większy budżet razem ze szkolnictwem artystycznym, bez środków europejskich" - powiedział.

"W ciągu ostatnich siedmiu lat wzmacnialiśmy regionalne i lokalne instytucje kultury, na wielu poziomach, przede wszystkim przez system +współprowadzeń+" - podkreślił szef MKiDN. Zaznaczył, że w 2015 roku ministerstwo było organem współprowadzącym dla 30 instytucji kultury, głównie muzeów. W roku obecnym resort współprowadzi 62 takie instytucje.

"Decyzje o +współprowadzeniach+ zapewniają większy budżet i dostęp do środków inwestycyjnych. To bezprecedensowy rozwój. Kryteria, jakimi się kierujemy to oczywiście jakość danej instytucji, ale także kwestia zróżnicowań. W niektórych województwach te współprowadzenia były bardzo rozpowszechnione, a w innych mniej" - wyjaśnił wicepremier. Poinformował, że w Łodzi do 2015 roku była tylko jedna instytucja kultury współprowadzona przez resort, a w tej chwili jest ich już pięć.

Gliński mówił także o programach prowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poinformował, że na "Narodowy program rozwoju czytelnictwa", prowadzony wraz z samorządami, przeznaczono 1,1 mld zł, z czego 400 mln zł to środki samorządowe. Dodał, że w ramach tego programu w ciągu pięciu ostatnich lat powstało 200 nowych bibliotek.

Na program "Niepodległa" z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, którego realizacja kończy się w tym roku, resort przeznaczył ponad 200 mln zł. Jego kontynuacją będzie program "Tożsamość".

"Ten program chcemy realizować głównie przez muzea. Odwołuje się on głównie do tradycji I Rzeczypospolitej. Bardzo istotna kwestia, która charakteryzuje naszą politykę kulturalną ostatnich siedmiu lat. Ewidentnie, jeśli chodzi o kwestie aksjologiczne, była to polityka związana ze wzmacnianiem polskiej tożsamości i siły wspólnoty. Wydarzenia na Ukrainie jednoznacznie wskazały, że współczesne wspólnoty polityczne muszą być odpowiedzialne za budowanie siły swojej tożsamości i siły swojej wspólnoty" - podkreślił wicepremier.

"To tym bardziej utwierdza nas w przekonaniu, że ten wybór tożsamościowo-wspólnotowy jest podstawą dla przetrwania współczesnych narodów, przetrwania wspólnot. Aby obronić się przed złem i jednocześnie budować wspólnotę, która jest dobra dla życia jej członków i obywateli" - powiedział Gliński.

Wicepremier zwrócił również uwagę na zrealizowane projekty, które uzyskały wsparcie finansowe ze środków unijnych. Było to 146 zrealizowanych programów na łączną sumę wartości inwestycji przekraczającą 3 mld zł, z czego około 2 mld zł wsparcia pochodziło z UE. Gliński zaznaczył, że wiele z tym przeprowadzonych inwestycji zrealizowały z powodzeniem lokalne samorządy.