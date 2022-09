Gliński w "Gazecie Olsztyńskiej": szanse uzyskania reparacji od państwa demokratycznego są bardzo wysokie

Szanse uzyskania reparacji od państwa demokratycznego, europejskiego są bardzo wysokie, bo ono musi szanować nasze wartości - powiedział "Gazecie Olsztyńskiej" wicepremier minister kultury Piotr Gliński. "Sami Niemcy przyznają się do winy i mówią, że jest podstawa moralna" - podkreślił.

"Szanse uzyskania reparacji od państwa demokratycznego, europejskiego są bardzo wysokie, bo ono musi szanować nasze wartości a prawo, które obowiązuje nie może być oddalone zbytnio od wartości, bo przestaje być prawem sensownym a staje się prawem bezprawnym" - powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński w piątkowej "Gazecie Olsztyńskiej".

Jak wskazał, "z punktu widzenia prawnego wszyscy doskonale wiemy, że nie było żadnego zrzeczenia się (reparacji)". "To są opowieści, które opierają się na bardzo nikłych przesłankach. Raczej na politycznych manipulacjach. Natomiast są pełne podstawy prawne i moralne do tego, żebyśmy uzyskali reparacje" - dodał wicepremier.

"Mało tego, te podstawy, zwłaszcza jeśli chodzi o aksjologię, czyli odpowiedzialność moralną są wspólne" - zaznaczył. "Niemcy przyznają się do winy. Niemcy mówią, że +jest podstawa moralna+. To skoro tak mówią i skoro chcą dalej być elementem obszaru cywilizacji zachodniej, czyli tych wszystkich państw i wspólnot, które akceptują pewne podstawowe wartości, w tym wartości europejskie, to jest oczywiste, że muszą nam to wypłacić. Innej możliwości nie ma" - podkreślił Gliński.

Zauważył, że kwestie uzyskania reparacji od Niemiec "próbuje się przykrywać dwiema sprawami" - kwestią uzyskania reparacji od Rosjan i groźbą rewizji granic.

"Zauważmy, że jest kolosalna różnica jakościowa. (...) Jeśli ktoś by żądał rewizji granic, to wychodzi poza cywilizowany świat, gdzie jedną z wartości podstawowych jest integralność terytorialna i nienaruszalność granic, czyli przechodzi do barbarzyństwa. Jeśli Niemcy o czymś takim mówią, to wystawiają się poza obszar cywilizacji zachodniej" - podkreślił minister kultury.

Mówiąc o reparacjach ze strony Rosji prof. Gliński zaznaczył: "oczywiście, że one powinny być uzyskane, ale wiemy, że Rosja jest już poza tym obszarem cywilizacji zachodniej, obszarem naszej wspólnej aksjologii i wartości a więc ten ktoś odwołuje się fałszywie do zjawiska, które jest innego typu".

