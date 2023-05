Gliński: wierzę, że Instytut Pileckiego wpisze się w mapę najważniejszych ośrodków refleksji nad historią

Wierzę, że to miejsce na stałe wpisze się w mapę najważniejszych ośrodków refleksji nad historią Polski i Europy XX w. - powiedział wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego i kapsuły czasu w fundamenty nowej siedziby Instytutu Pileckiego w Warszawie.

W poniedziałek wicepremier wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego i kapsuły czasu w fundamenty nowej siedziby Instytutu Pileckiego przy ul. Siennej 82 w Warszawie. Jak podkreślił, Instytut "prowadzi bardzo szeroką działalność naukową, edukacyjną, archiwalną, wydawniczą, wystawienniczą i społeczną". "Dzięki aktywności Instytutu nazwiska Aleksandra Ładosia czy Rafała Lemkina przedostały się, mam nadzieję, do powszechnej świadomości historycznej i debaty publicznej w Polsce. A były to nazwiska zapomniane. Przypomnę: lista Ładosia to polscy dyplomaci, którzy w czasie wojny ratowali naszych żydowskich współbraci. Ok. 10 tys. ludzi najprawdopodobniej mogło być uratowanych. Rafał Lemkin - twórca pojęcia ludobójstwa. Tego pojęcia nie było przed II wojną światową" - powiedział.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego wspomniał o realizowanym przez Instytut Pileckiego programie "Zawołani po imieniu", który "przywrócił pamięć o Polakach zamordowanych za pomoc Żydom w czasie okupacji hitlerowskiej", odznaczeniach Virtus et Fraternitas dla osób, które "pomagały obywatelom polskim w latach wojennych prześladowań" oraz Ośrodku Badań nad Totalitaryzmami stanowiącym "naukowe ramię Instytutu". "Zresztą Instytut powstał z Ośrodka. My siedem i pół roku temu z panią profesor Gawin powołaliśmy ten ośrodek. On pierwszy zaczął dokumentować zbrodnie, tłumaczyć materiały" - wyjaśnił.

Gliński zwrócił uwagę, że poniedziałkowa uroczystość "przybliża nas do chwili, gdy działania Instytutu Pileckiego będą mogły być jeszcze lepiej prezentowane polskiemu społeczeństwu". "Wmurowując ten kamień węgielny, tę kapsułę czasu, wierzę, że to miejsce na stałe wpisze się w mapę najważniejszych ośrodków refleksji nad historią Polski i Europy XX w. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że Instytut rozwija także bardzo ważną, dodatkową zdecydowanie działalność, której dotychczas nie było - a mianowicie działalność zagraniczną. My prezentujemy prawdę historyczną o konsekwencjach dwóch totalitaryzmów także za granicą - w postaci funkcjonującego już od kilku lat wspaniałego Oddziału w Berlinie, w postaci Oddziału w Szwajcarii, w Rapperswilu" - stwierdził.

Jak zaznaczył wicepremier, Instytut Pileckiego - tak jak instytuty innych krajów - musi rozwijać się "w przestrzeni pamięci historycznej". "Organizujemy w tej chwili oddział w Nowym Jorku" - poinformował.