Gliński: XVII-wieczny porcelanowy podarowany przez cesarza chińskiego wrócił do Łańcuta

XVII-wieczny porcelanowy, który cesarz chiński podarował Janowi III Sobieskiemu wrócił do Muzeum w Łańcucie, czyli do domu - powiedział minister kultury Piotr Gliński na konferencji prasowej połączonej z prezentacją nowych nabytków Muzeum Zamku w Łańcucie.

"Staramy się w ostatnim czasie dokonywać jak najwięcej zakupów wzbogacających nasze kolekcje w sposób zrównoważony. Nie tylko Wawel, Zamek Królewski w Warszawie, nie tylko Muzea Narodowe, ale także Muzeum w Łańcucie otrzymuje środki na zakup kolekcji" - powiedział Gliński.

Chiński serwis to jeden z nowych zakupów łańcuckiego muzeum. "To powrót do domu po wielu latach, bo te talerze znajdowały się w Łańcucie". "Był to dar cesarza chińskiego dla Jana III Sobieskiego i polski król podarował to rodzinie Czartoryskich i w ten sposób trafiły do Łańcuta. W tamtym czasie była to największa kolekcja tego rodzaju chińskiej porcelany w Europie, licząca ponad sto sztuk. Teraz talerze i półmisek z tej kolekcji udało się zakupić na aukcji w Galerii w Londynie".

"Jeśli tylko na rynku pojawią się inne rzeczy z tej kolekcji porcelany będziemy je dokupywać" - zapowiedział Gliński.

Minister kultury przypomniał, że "w ciągu ostatnich 6 lat w Łańcucie zrealizowane zostały dwa ogromne projekty, które osiągnęły łączną wartość 74 mln zł. Objęły one renowację zamku i ogrodu, ale także Ujeżdżalni i Oranżerii, gdzie funkcjonuje teraz Centrum Edukacji Tradycji".

"Nasze wspaniałe pałacowe muzea rozwijają się także pod kątem współczesnych potrzeb, stają się multimedialne" - dodał. Podziękował "w imieniu społeczeństwa, dyrektorowi i pracownikom muzeum, za ich ciężką pracę, dzięki której Łańcut wygląda tak pięknie".