Gliński: żaden naród, żadna wspólnota, żadna społeczność lokalna nie mogą funkcjonować bez kultury

Żaden naród, żadna wspólnota, społeczność lokalna nie mogą funkcjonować bez kultury. Kultura tworzy tożsamość, daje odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy, buduje więzi społeczne i tworzy emocje społeczne – powiedział w sobotę w Łodzi wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

"Żaden naród, żadna wspólnota, społeczność lokalna nie mogą funkcjonować bez kultury. Kultura tworzy tożsamość, daje odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy, buduje więzi społeczne i tworzy emocje społeczne. Kultura jest także czymś, co stanowi o sile wspólnoty, a we współczesnym świecie jest to bardzo ważne, wspólnoty muszą być silne, prężne, profesjonalne, aby podołać wyzwaniom, jakie są przed nimi stawiane" - powiedział w sobotę w Łodzi wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas spotkania w ramach trasy "Przyszłość to Polska".

Jako przykład znaczenia kultury dla narodu i wspólnot wicepremier wskazał Ukrainę, dla której - według niego "kultura jest główną bronią" i która sprawia, że Ukraińcy są w stanie bronić się przed Rosją.

"Podstawowe wymiary programowe, które nas, Zjednoczoną Prawicę, odróżniają od naszych kontrpartnerów politycznych, to wymiary odnoszące się do siły suwerenności - dla nas suwerenność jest wartością podstawową. Drugim wymiarem była solidarność, stawiamy na solidarną wspólnotę, dbamy o najsłabszych i promujemy tych, co najciężej dla tej wspólnoty pracują. I trzecim wymiarem jest tożsamość kulturowa, kultura stanowi o sile narodu i wspólnot" - mówił Gliński.

Wskazał, że przykładem podejścia Zjednoczonej Prawicy do kultury jest fakt, że minister kultury i dziedzictwa narodowego pełni obecnie funkcję wicepremiera, co zwiększa znaczenie polityczne tej sfery. Przypomniał też, że za czasów rządów PO-PSL nie udało się zwiększyć wydatków na kulturę do 1 proc. PKB, tymczasem ten pozom został osiągnięty przez Zjednoczoną Prawicę już w 2016 r.

"Za ich czasów wydatki na kulturę wynosiły nieco ponad 3,2 mld zł, w tym roku budżet na kulturę wynosi 6,8 mld zł. To jest wzrost o 112 proc." - powiedział wicepremier Gliński.

Przypomniał o instytucjach kultury, które zostały sprzedane lub zlikwidowane za czasów poprzednich rządów.

"Te zaniechania w obszarze budowy instytucji tożsamościowych były większe. Oni zasypywali odkopane fundamenty Pałacu Saskiego, mu ten pałac odbudowujemy. W tym tygodniu ogłosiliśmy międzynarodowy konkurs architektoniczny. W jednej z gazet opozycyjnych przeczytałem, że jest to projekt godnościowy, więc nie ma uzasadnienia funkcjonalnego. Oni nadal uważają, że kwestia godności to nie jest funkcja, którą państwo powinno budować. Oni dalej uważają, że nam nie są potrzebne instytucje, które mają bronić polskiej godności, tożsamości, które mają mówić o polskiej pamięci" - stwierdził Piotr Gliński.