Gliwice: Budynek dawnej poradni będzie służył uchodźcom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Blisko stu uchodźców z Ukrainy zamieszka w zaadaptowanym do tego celu budynku dawnej poradni psychologiczno-pedagogicznej w Gliwicach. Docelowo nowy ośrodek pod nazwą Gliwicka Przystań 35 będzie służył mieszkańcom miasta w trudnej sytuacji życiowej.

Oficjalne otwarcie przygotowanego w ekspresowym tempie obiektu zaplanowano na najbliższy wtorek. Szybki remont i adaptacja trzypiętrowego budynku przy ul. Warszawskiej 35a do nowych potrzeb były możliwe dzięki zaangażowaniu miejscowego samorządu, prywatnych firm, miejskich jednostek i spółek oraz służb mundurowych.

"Gliwicka Przystań 35 to kolejny realny wymiar współpracy samorządu z biznesem. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu firm IKEA Katowice, Johnson Matthey, Mapei, AIUT, Radan powstało wyjątkowe miejsce - przez najbliższy czas będzie ono domem dla naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy, uciekając przed wojną, trafili do Gliwic. Co ważne jednak - po zakończeniu konfliktu zbrojnego, budynek będzie wykorzystywany jako zaplecze socjalne dla potrzebujących mieszkańców Gliwic" - zapowiedział prezydent miasta Adam Neumann.

Na trzech kondygnacjach, w ponad 30 wyremontowanych i urządzonych pokojach, schronienie znajdzie kilkadziesiąt rodzin. Gliwicką Przystań 35 zaprojektowała i umebluje katowicka IKEA, która dawne, surowe pomieszczenia dostosowała do potrzeb nowych mieszkańców, tworząc przyjazne, domowe wnętrza. Parter zaaranżowano z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami.

Gospodarzem należącego do miasta obiektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach. W planach jest utworzenie w budynku tzw. mieszkań treningowych, których zadaniem będzie zapewnienie dachu na głową osobom w trudnej sytuacji życiowej, z jednoczesnym zaoferowaniem im niezbędnej pomocy psychologów, terapeutów, specjalistów pracy z rodziną, pracowników socjalnych czy prawników.

"Celem takiej współpracy jest nabycie przez mieszkańców umiejętności i kompetencji pozwalających w przyszłości na samodzielne i godne życie. Oferta mieszkań treningowych zostanie skierowania m.in. do samotnych matek czy bezdomnych kobiet. Ponadto w obiekcie będą realizowane lokalne projekty socjalne oraz działania wspierające społeczność lokalną dla mieszkańców dzielnic Szobiszowice i Zatorze" - poinformowała dyrektor gliwickiego Ośrodka Pomocy Społecznej Brygida Jankowska.

Zgodnie z ideą Gliwickiej Przystani 35, obiekt ma być czymś więcej niż tylko miejscem noclegowym. Dlatego, tworząc koncepcję adaptacji budynku, projektanci uwzględnili nie tylko sypialnie, ale też pomieszczenia wspólne: kuchnię, jadalnię, pokoje do zabawy i nauki i dla dzieci. Specjaliści Ośrodka Pomocy Społecznej będą wspierali mieszkańców w procesie integracji społecznej, dadzą wsparcie psychologiczne i emocjonalne, będą towarzyszyć im podczas załatwiania spraw urzędowych oraz udzielać potrzebnych informacji.