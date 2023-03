Gliwice: Ingres bpa Sławomira Odera do katedry gliwickiej

Jest tu wspaniały, piękny potencjał miłości do Chrystusa, do jego Kościoła, w żarliwej pracy – powiedział w sobotę bp Sławomir Oder do uczestników swego ingresu do katedry w Gliwicach. Wierzę, że będziemy mogli naprawdę współpracować dla dobra tego Kościoła, tej ziemi, miast Śląska – dodał.

Pod koniec stycznia br. nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację dotychczasowego biskupa gliwickiego Jana Kopca, a na jego zastępcę mianował ks. Sławomira Odera - ojca duchownego kapłanów diecezji toruńskiej, a w przeszłości m.in. postulatora sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II.

Podczas sobotniej uroczystości w gliwickiej katedrze św. Piotra i Pawła bp Oder, już po odebraniu insygniów biskupich, mówił, że przez tę liturgię Bóg przemawia do wiernych, aby rozweselać serca i umacniać wiarę. Nawiązał m.in. do listu, który jeszcze jako biskup nominat skierował do wiernych w ostatnią niedzielę, prosząc o ich obecność w dniu jego święceń.

"Bo najpiękniejszym darem dla każdego z nas jest obecność osób bliskich sercu" - podkreślił. Wskazał, że od samego początku w Gliwicach czuje autentyczną życzliwość i otwarcie serc kapłanów gliwickich, z dotychczasowymi biskupami Janem Wieczorkiem i Janem Kopcem na czele, którzy - jak zaznaczył - przyjęli go z otwartymi ramionami.

"Chciałbym podziękować także za wczorajsze nasze spotkanie, niezwykle budujące i piękne. Kościół Chrystusa Króla był wypełniony młodymi ludźmi. A najpiękniejsze było to, że wszyscy oni byli ze swoimi duszpasterzami, kapłanami, księżmi. Wspaniały, piękny potencjał miłości do Chrystusa, do jego Kościoła, w żarliwej pracy" - ocenił.

"Wierzę, że będziemy mogli naprawdę współpracować dla dobra tego Kościoła, dla dobra tej ziemi, dla dobra miast Śląska" - zaakcentował ks. Oder.

Bp Oder dziękował też Ojcu Świętemu Franciszkowi i obecnym w Gliwicach nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce abp. Salvatore Pennacchiemu, metropolicie krakowskiemu seniorowi kard. Stanisławowi Dziwiszowi, przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisławowi Gądeckiemu, przedstawicielom władz, a także znajomym, współpracownikom i rodzinie.