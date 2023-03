Gliwice: Ingres bpa Sławomira Odera do katedry gliwickiej (aktualizacja)

Jest tu wspaniały, piękny potencjał miłości do Chrystusa, do jego Kościoła, w żarliwej pracy – powiedział w sobotę bp Sławomir Oder do uczestników swego ingresu do katedry w Gliwicach. Wierzę, że będziemy mogli naprawdę współpracować dla dobra tego Kościoła, tej ziemi, miast Śląska – dodał.

Pod koniec stycznia nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację dotychczasowego biskupa gliwickiego Jana Kopca, a na jego zastępcę mianował ks. Sławomira Odera - ojca duchownego kapłanów diecezji toruńskiej, a w przeszłości m.in. postulatora sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II.

Otwierając uroczystość ingresu nowego biskupa do gliwickiej katedry św. Piotra i Pawła, bp Kopiec wskazał, że to dzień otwierający nadzieję Kościoła gliwickiego: "po doświadczeniach 30 lat istnienia, posługiwania, kiedy spoglądamy z życzliwością i gotowością do współpracy na nowego, trzeciego w szeregu pasterzy naszej diecezji następcę apostołów, biskupa Sławomira".

"W tym momencie przed nami wszystkimi otwiera się bogate dziedzictwo, tworzone z zaangażowaniem biskupów, prezbiterów, diakonów stałych, osób życia konsekrowanego i całej rzeszy kochanych diecezjan. Także i ja staję przed Tobą, drogi bracie Sławomirze, aby szczerze uznać, we własnym moim sumieniu, że posługiwałem tak, jak potrafiłem" - zapewnił.

"Ale napełnia mnie żywa nadzieja, że Ty tchniesz nową myśl, nowy zapał i potęgę miłości w ten Kościół, który zasługuje na objęcie go szczerą miłością. Ten kościół wita Cię i zapewnia o swojej woli towarzyszenia na tej drodze, jaką będziesz wskazywał i zapraszał do budowania odnowionego przymierza z Bogiem w naszych sercach" - podkreślił bp Kopiec.

W bulli nominacyjnej bpa Odera papież Franciszek nawiązał do słów encykliki św. Jana Pawła II: "Odkupiciel człowieka Jezus Chrystus jest ośrodkiem wszechświata i historii. Do Niego zwraca się nasza myśl i nasze serce". Wskazał, że wspomina te słowa, zwłaszcza ilekroć rozmyśla nad dobrem Kościoła, dla którego m.in. troszczy się o ustanowienie odpowiednich pasterzy.

"Twoje prawdziwie kapłańskie, jak również ludzkie cnoty, którymi wyróżniłeś się w posłudze w Rzymie, będąc postulatorem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II oraz w diecezji toruńskiej, prawdziwie świadczą o twoim mocnym duchu pastoralnym i chrześcijańskim, oddanym dobru Kościoła oraz dusz ludzkich" - zwrócił się do bpa Odera Franciszek.

"Umiłowany synu, modląc się za ciebie i twoją posługę, usilnie cię zachęcamy, abyś, wsparty wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, świętych Piotra i Pawła, Anny i Jana Pawła II, gorliwie głosił Boga bogatego w miłosierdzie, ufnie otwierając serca wiernych na zbawczą łaskę Chrystusa" - napisał papież w bulli datowanej na 28 stycznia br.

W homilii bp senior diecezji toruńskiej Andrzej Suski nawiązał do obecności w liturgii święceń biskupich Jezusa - Dobrego Pasterza, którego pierwowzór wizerunku pochodzi od samego Jezusa i został nakreślony słowami jego przypowieści. Przytoczył przy tym fragmenty szeregu przypowieści, m.in. mówiącej o tym, że pasterz tak długo szuka zagubionej owcy, aż ją znajdzie, a także wskazującej, że pasterz kochający swoje owce osłania je sobą, nawet jeśli płaci za to życiem.

Bp Suski wskazał też, że patronami katedry gliwickiej są apostołowie Piotr i Paweł, męczennicy za wiarę w Chrystusa, wyróżniający się pasterską gorliwością i miłością na wzór Dobrego Pasterza. "Obydwaj też umacniali w tej miłości współbraci powołanych do pasterskiej służby Kościołowi" - podkreślił.

Zwracając się do bpa Odera hierarcha zaznaczył, że przynosi on do Gliwic doświadczenia i owoce pracy kapłańskiej, prowadzonej z oddaniem na różnych polach służby Kościołowi, w Rzymie i w macierzystej diecezji.

"Jest to cenne wiano, jakie wnosisz do swej nowej diecezji, a którym - jak wiemy - potrafisz dzielić się szczodrze" - powiedział.

"Na styl Twojej pracy w Kościele i dla Kościoła miały znaczący wpływ zwłaszcza dwie postacie, św. Jan Paweł II i bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski. Jako postulator ich procesów na drodze do chwały ołtarzy zapoznawałeś się dokładnie z wieloma świadectwami o ich kapłańskiej świętości, wyrażanej najpiękniej miłością pasterską. Była to dla Ciebie niezwykła szkoła kapłańskiego życia i kapłańskiej służby" - uznał bp Suski.

Zaznaczył, że dyrektorium o pasterskiej posłudze biskupów, wydane za pontyfikatu św. Jana Pawła II i z jego woli, przedstawia różne dziedziny i wymiary tej posługi, ale też wskazuje na to, co w niej najważniejsze - na pasterską miłość. "Pasterska miłość biskupa jest duszą jego apostolatu" - zaakcentował.

"Niech na drodze posługi biskupiej w Kościele gliwickim prowadzi ciebie i umacnia Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, którego miłujesz. Niech dla niego otwiera ludzkie serca twoja pasterska miłość, którą obejmujesz całą społeczność i wszystkich mieszkańców tej pięknej śląskiej ziemi" - życzył nowemu biskupowi gliwickiemu bp Suski.

Bp Oder, dziękując zgromadzonym i osobom ważnym w jego życiu, wskazał, że przez tę sobotnią liturgię Bóg przemawia do wiernych, aby rozweselić serca i umacniać wiarę. Nawiązał m.in. do listu, który jeszcze jako biskup nominat skierował do wiernych w ostatnią niedzielę, prosząc o ich obecność w dniu jego święceń.

"Bo najpiękniejszym darem dla każdego z nas jest obecność osób bliskich sercu" - podkreślił. Wskazał, że od początku w Gliwicach czuje autentyczną życzliwość i otwarcie serc kapłanów gliwickich, z dotychczasowymi biskupami Janem Wieczorkiem i Janem Kopcem na czele, którzy - jak zaznaczył - przyjęli go z otwartymi ramionami.

"Chciałbym podziękować także za wczorajsze nasze spotkanie, niezwykle budujące i piękne. Kościół Chrystusa Króla był wypełniony młodymi ludźmi. A najpiękniejsze było to, że wszyscy oni byli ze swoimi duszpasterzami, kapłanami, księżmi. Wspaniały, piękny potencjał miłości do Chrystusa, do jego Kościoła, w żarliwej pracy" - ocenił.

"Wierzę, że będziemy mogli naprawdę współpracować dla dobra tego Kościoła, dla dobra tej ziemi, dla dobra miast Śląska" - zaakcentował bp Oder.

Nowy biskup gliwicki dziękował też papieżowi Franciszkowi, obecnym w Gliwicach nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce abp. Salvatore Pennacchiemu, metropolicie krakowskiemu seniorowi kard. Stanisławowi Dziwiszowi i przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisławowi Gądeckiemu, przedstawicielom władz, a także współpracownikom i bliskim.

W uroczystości w gliwickiej katedrze uczestniczyło kilkudziesięciu hierarchów, obok Pennacchiego i Dziwisza, m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, abp katowicki Wiktor Skworc, abp koadiutor katowicki Adrian Galbas czy biskup toruński Wiesław Śmigiel. Był dyrektor Radia Maryja i Telewizji Trwam o. Tadeusz Rydzyk.

Bp Kopiec przekazał zapewnienie niedomagającego zdrowotnie pierwszego biskupa gliwickiego Jana Wieczorka o jego duchowej łączności z nowym biskupem i uczestnikami uroczystości.

W trakcie uroczystości odczytano m.in. listy gratulacyjne prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego.

W górnej części tarczy herbu biskupiego bp. Sławomira Odera widnieje baranek apokaliptyczny na błękitnym tle - nawiązanie do symbolu kapituły katedralnej toruńskiej (błękitny kolor odnosi się do barw Torunia). Tarcza herbowa rozdzielona jest żółtym pasem, poniżej, na czerwonym tle, są postaci św. Piotra i Pawła. Kolory żółty i czerwony nawiązują do barw Rzymu. Św. Piotr i Paweł są filarami Kościoła, a także głównymi patronami diecezji gliwickiej.