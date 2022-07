Gliwice: W szpitalu miejskim pierwsza operacja urologiczna z wykorzystaniem robota

Zespół pod kierunkiem dr. Andrzeja Kupilasa przeprowadził po raz pierwszy w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach operację usunięcia gruczołu krokowego wykorzystując możliwości specjalistycznego robota – podała w czwartek ta placówka.

"Lista korzyści dla pacjenta jest bardzo długa: od minimalnej utraty krwi i oszczędzającego trybu zabiegu, aż do prawidłowego trzymania moczu oraz zachowania funkcji seksualnych" - wylicza ordynator oddziału urologii i urologii onkologicznej gliwickiego szpitala dr Andrzej Kupilas.

"Chirurgia robotyczna to zupełnie nowe wyzwanie dla zespołu operacyjnego. W wielu aspektach przypomina to zadania pilota samolotu. Specjalistyczny sprzęt pozostaje w rękach lekarzy, to my decydujemy o przebiegu operacji. Polega ona na wykonaniu otworów zlokalizowanych na brzuchu chorego, przez które wprowadzane są do ciała ramiona robota. Na jednym z ramion umieszczona jest kamera pozwalająca na uzyskanie obrazu pola operacyjnego. Pozostałe ramiona wyposażone są w zminiaturyzowane narzędzia chirurgiczne" - dodał dr Kupilas.

Do końca roku gliwiccy specjaliści chcą przeprowadzić około 50 takich procedur. Jest to szansa przede wszystkim dla pacjentów, u których wykryto raka prostaty wymagającego leczenia chirurgicznego. Zdarza się, że strach przed utratą funkcji seksualnych i innymi dolegliwościami obniżającymi komfort życia powstrzymuje mężczyzn przed wizytą u urologa. "To błąd. Teraz możemy im zaoferować jeszcze skuteczniejsze i jednocześnie mniej inwazyjne metody leczenia" - podkreśla dr Andrzej Kupilas.

Każdego roku w województwie śląskim na raka prostaty zapada około dwóch tysięcy mężczyzn. Wczesne wykrycie choroby oraz szybkie wdrożenie leczenia dają szansę nawet na całkowite wyleczenie.

Robot wykorzystywany w gliwickim szpitalu został wydzierżawiony w procedurze przetargowej. Szpital będzie się ubiegać o kontrakt w NFZ na świadczenia z zakresu chirurgii raka prostaty z wykorzystaniem robota. Zielone światło dla finansowania takich procedur dał w tym roku minister zdrowia Adam Niedzielski, który zapowiedział wprowadzenie operacji przy użyciu robota do publicznego systemu opieki zdrowotnej i ich refundowanie według specjalnie wyliczonej taryfy. Pierwszą w Polsce refundowaną procedurą robotyczną jest właśnie operacyjne leczenie raka prostaty. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 1 kwietnia br.