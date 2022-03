Gniezno: Ks. Radosław Orchowicz nowym biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej

Biskup nominat Radosław Orchowicz przyjął w sobotę w gnieźnieńskiej katedrze sakrę biskupią. Jako dewizę biskupią przyjął słowa: „Radujcie się zawsze w Panu”.

Ks. Radosław Orchowicz został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej 26 stycznia 2022 r. W sobotę w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie przyjął święcenia biskupie. Głównym konsekratorem był prymas Polski abp Wojciech Polak, zaś współkonsekratorami: nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio i bp Krzysztof Wętkowski, ordynariusz włocławski.

Nowy biskup pomocniczy ma 52 lata. Jest doktorem teologii. W latach 2003-2011 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieży i pracował w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. W 2011 r. został mianowany proboszczem parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Inowrocławiu. W chwili powołania na biskupa pomocniczego pełnił funkcję wicedziekana dekanatu inowrocławskiego II, członka Rady Programowej Archidiecezjalnego Studium Pastoralnego dla Kapłanów, rady ekonomicznej Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, wizytatora katechetycznego oraz kapelana zakładu karnego w Inowrocławiu.

Jako dewizę biskupią ks. Radosław Orchowicz przyjął słowa: "Radujcie się zawsze w Panu". Jak przypomniano, są to pierwsze słowa z Listu św. Pawła do Filipian: "Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!". Słowa te biskup wybrał na obrazek prymicyjny po święceniach kapłańskich, powtórzył zaś na 25-lecie kapłaństwa. Towarzyszą mu one przez całe kapłańskie życie. Nawiązują również do przesłania papieża Franciszka, który wskazuje na znaczenie radości w głoszeniu Ewangelii.

"Kochany nam współbracie Radosławie, święty Kościół gnieźnieński, w którym kiedyś przez sakrament Chrztu Świętego zostałeś odrodzony z wody i Ducha Świętego, a przez sakrament święceń zostałeś wezwany, żeby służyć Chrystusowi wykonując w Kościele posługę kapłańską, dla dobra ludzi - raduje się dziś z powołania ciebie do posługi biskupiej w tym Kościele" - mówił w trakcie homilii prymas Polski abp Wojciech Polak.

Hierarcha odnosząc się do wspominanego w sobotniej liturgii św. Józefa - patrona i stróża Kościoła - podkreślił, że "każdy chrześcijanin jest jak święty Józef". "Bycie chrześcijaninem to strzeżenie życia: własnego życia, życia innych, życia Kościoła. Jesteśmy więc wszyscy Ecclesiae custodes. Jesteśmy stróżami Kościoła (…) Skoro więc każdy chrześcijanin jest jak św. Józef ecclesiae custos, to każdy biskup w szczególny sposób nosi w sobie to Józefowe wezwanie i powołanie" - zaznaczył.

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio zwracając się do nowego biskupa przypomniał, że w pierwszych wypowiedziach po ogłoszeniu nominacji powiedział on, iż w posłudze biskupiej jest najważniejsze głoszenie Ewangelii i bycie obecnym wśród ludzi i dla ludzi. "To piękny program i od dziś będziesz go każdego dnia coraz pełniej realizował" - powiedział abp Salvatore Pennacchio.

"Bardzo ujęło mnie motto, które towarzyszy twojej kapłańskiej drodze: Radujcie się zawsze w Panu. Niech więc radość płynąca z wiary i bliskości Pana Jezusa będzie twoim udziałem także i na tym nowym etapie twojej kapłańskiej posługi, którą dziś zaczynasz" - dodał.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki zaznaczył, że sprawy, którymi od teraz zajmować się będzie nowo wyświęcony biskup "są sprawami Boga samego, który pragnie, aby wszyscy zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy".

"Niech więc Bóg, wraz z przekazanym tobie urzędem, udzieli ci wystarczających łask do wypełnienia zadania związanego z tym urzędem. Raduj się zawsze Radosławie i bądź pewien, że wszystko możesz w Bogu, który cię umacnia. My zaś, z naszej strony, nie tylko się nazywamy, ale także pozostaniemy na zawsze, twoimi przyjaciółmi. Niech więc w tobie oddycha Duch Święty, abyś święcie myślał. Niech cię przymusza, abyś święcie postępował. Niech cię pobudza, abyś miłował tylko to, co święte. Niech cię umacnia, abyś strzegł tego co dobre. Niech cię strzeże, abyś go nigdy nie utracił" - dodał.

Nowo wyświęcony biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej podziękował wszystkim zgromadzonym na liturgii, a także papieżowi Franciszkowi za powierzenie mu posługi biskupiej.

"Święty Józefie opiekuj się mną i sprawiaj, abym był custos Ecclesiae. Proszę cię Panie o koniec wojny, o pokój dla Ukrainy i dla całego świata (…). Świadomy swoich słabości raz jeszcze proszę wszystkich o modlitwę i życzę każdemu z osobna i wszystkim razem, zgodnie z moim zawołaniem biskupim, radujcie się w Panu" - zaznaczył bp Orchowicz.

Ofiary od wiernych zebrane podczas uroczystości przeznaczone zostaną na pomoc uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Nowy biskup pomocniczy urodził się 21 stycznia 1970 r. w Wysokiej (obecnie diecezja bydgoska). W miejscowym kościele pw. NMP Różańcowej otrzymał 8 lutego 1970 r. sakrament chrztu świętego. W Wysokiej ukończył szkołę podstawową, a następnie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Łobżenicy.

W latach 1988-1994 odbywał formację w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1994 r. z rąk abp. Henryka Muszyńskiego. W latach 1994-1999 był wikariuszem w parafii pw. Świętej Trójcy w Strzelnie, a w latach 1999-2003 wikariuszem w parafii pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie.

W latach 1998-2002 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie teologii patrystycznej. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora teologii na podstawie pracy przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Bogdana Częsza pt. Opatrzność Boża wobec człowieka w ujęciu św. Bazylego Wielkiego.