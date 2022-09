Golińska: 14 mln zł na odnowienie życia w Odrze i jej zarybienie (aktualizacja)

Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska przeznaczą 14 mln zł na odnowienie życia w Odrze i jej zarybienie – powiedziała w czwartek na konferencji prasowej w Szczecinie wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Program "Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry" został zainicjowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, pomysłodawcą był fundusz w Zielonej Górze. Środki przeznaczone zostaną na odnowienie życia w Odrze i na jej zarybienie.

"Ta nasza decyzja o przekazaniu kwoty łącznie 14 mln zł wynika z poczucia odpowiedzialności nie tylko za to, co się wydarzyło na Odrze, ale także za to, co się będzie działo w kolejnym czasie" - powiedziała w czwartek na konferencji prasowej w Szczecinie wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Jak dodała, program jest skierowany zarówno do podmiotów, które mają umowy na zarybianie, jak i do uniwersytetów, które prowadzą badania naukowe. Mogą z niego skorzystać jednostki i instytucje, wymienione w ustawie o rybactwie śródlądowym.

Warunkiem pozyskiwania tych 14 mln zł z wojewódzkich funduszy ma być opinia Instytutu Rybactwa Śródlądowego.

Wiceminister klimatu przekazała, że wkrótce zostanie opublikowany raport, dotyczący sytuacji w Odrze, nad którym pracuje zespół ekspertów, powołany przez minister klimatu i środowiska Annę Moskwę.

"Zgodnie z zapowiedziami ten zespół ekspercki zbliża się do podsumowania swoich prac i z końcem września zostanie opublikowany raport podsumowujący dotychczasowe informacje na temat tego, co zostało zweryfikowane, zbadane i jakie wnioski zostały wyciągnięte z dotychczasowych doświadczeń, co nie oznacza, że kończymy pracę zespołu i kończymy badania, wszystkie działania i badania będą kontynuowane, natomiast ten pierwszy raport będzie już w najbliższym czasie" - stwierdziła Golińska.

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podczas konferencji prasowej wskazał, że sytuacja związana z Odrą ma wpływ zarówno na kwestie środowiskowe, jak i społeczne.

"Musimy spoglądać i patrzeć na tę rzekę pod wieloma kątami. Jeden to ten aspekt środowiskowy - ochrony przyrody, ochrony środowiska, odtworzenia rzeki po kryzysie - drugi, to jest ten aspekt społeczny. Nie zapominajmy, że przy rzece funkcjonują ludzie, funkcjonują różnego rodzaju działalności" - przekazał Bogucki.

Jak dodał "poprzez ten program, poprzez tę inicjatywę chcemy te wszystkie kwestie pogodzić tak, aby rzeka wróciła do pierwotnego swojego stanu sprzed kryzysu".

"Te podmioty, które złożą wnioski na pewno będą rozpatrzone pozytywnie, będziemy w tym temacie jak najszybciej działać" - powiedział prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Mariusz Herbut.

Program rusza od października. Pieniądze zostały przekazane przez pięć Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działających w dorzeczu Odry. Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie umieszczone na ich stronach internetowych.

