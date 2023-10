Górażdże chce pełnego odzysku z gruzu. To jedyna taka inwestycja w Europie

Statystyki mówią, że 80 proc. gruzu budowlanego w Polsce jest wykorzystane, ale prawda jest taka, że się go wrzuca do dołu i zakopuje. Zmienimy to – deklarował Andrzej Losor, członek zarządu Górażdże Cement, na konferencji Nowy Przemysł 4.0, zapowiadając inwestycje spółki.

Andrzej Losor reprezentował spółkę Górażdze Cement podczas odbywającej się w Katowicach konferencji Nowy Przemysł 4.0.

W panelu dyskusyjnym „Efektywnie i oszczędnie” zapowiedział inwestycje spółki, która ma umożliwić pełny odzysk materiału z gruzu budowlanego, a w konsekwencji ponowne ich użycie.

- W listopadzie otworzymy pierwszą w Polsce fabrykę alternatywnych, w pełni wartościowych kruszyw. W ten sposób zamkniemy cykl życia betonu. Jednocześnie zawrócimy frakcje pylistą do cyklu życia cementu. Nikt tego nie robi w Polsce. Prawdopodobnie jest to też pierwsze tego typu rozwiązanie w Europie – mówił Losor.

Górażdże Cement jest największym producentem cementu w kraju. Proces jego produkcji jest niezwykle energochłonny, a przez to emisyjny.

Członek zarządu tej spółki w Katowicach poinformował, że na terenie wielkości dwóch boisk piłkarskich zlokalizowanym tuż przy cementowni powstanie kolosalna instalacja do wychwytywania dwutlenku węgla. Wartość inwestycji ma przekroczyć 1,2 mld zł.

- Ta instalacja będzie potrzebowała dodatkowej energii. Będziemy chcieli na jej potrzeby wykorzystać tylko i wyłącznie zieloną energię, by optymalizować w ten sposób naszą produkcję – dodawał Andrzej Losor.

Konferencja Nowy Przemysł 4.0 odbywała się w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym 3 i 4 października. Jej częścią były 15. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki Toolex, odbywające się w tych samych dniach.