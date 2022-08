Gorzów Wlkp.: Mając ponad 2,6 promila uderzył w budynek i potrącił pieszego

Ponad 2,6 promila alkoholu miał w organizmie 44-latek, który w Gorzowie Wlkp. stracił panowanie nad samochodem, uderzył w budynek i potrącił idącego chodnikiem pieszego. Ten uniknął śmierci, gdyż udało mu się odskoczyć – poinformowała w środę Magdalena Ziętek z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

"Na całe szczęście potrącony mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Z nagrania monitoringu wynika, że zdarzenie to mogło zakończyć się ogromną tragedią" - dodała policjantka.

Film zrejestrowany przez kamerę miejskiego monitoringu lubuska policja zamieściła na swojej stronie internetowej. Widać na nim jak kierujący czarnym BMW rozbija auto o ścianę jednego z budynków. Nagranie jest teraz jednym z dowodów w sprawie.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek (15 sierpnia br.) po południu, na ul. Warszawskiej. 44-latek kierujący BMW zaczął wyprzedzać na przejściu dla pieszych, wpadł w poślizg i uderzył w mur budynku. Siła uderzenia obróciła samochód. Auto zahaczyło przechodzącego chodnikiem mężczyznę, który odskoczył dzięki czemu uniknął centralnego uderzenia.

"Kierujący BMW był pijany, miał ponad 2,6 promila alkoholu w organizmie. 44-latek noc spędził w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. Grozi mu do trzech lat więzienia i wysoka kara finansowa. Stracił też prawo jazdy" - powiedziała Ziętek.

Dodała, że tym razem udało się uniknąć tragedii, ale opisana sytuacja powinna być kolejną przestrogą dla osób wsiadających za kierownicę po wypiciu alkoholu.

"Nie bądźmy także obojętni na takie sytuacje. Jeśli widzimy, że ktoś wypił alkohol i zamierza kierować lub zataczając się wsiada do auta - reagujmy. Jeśli mamy wątpliwości co do stanu trzeźwości kierującego pojazdem natychmiast wezwijmy policję" - zaapelowała Ziętek.