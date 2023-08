Gorzów Wlkp.: MEiN przekazało 15 mln zł Akademii im. Jakuba z Paradyża; dofinansuje też dwa branżowe centra umiejętności w woj. lubuskim

Czek na 15 mln zł w obligacjach skarbu państwa przekazał w piątek w Gorzowie Wielkopolskim minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek Akademii im. Jakuba z Paradyża. Szef MEiN wręczył też w piątek czeki na utworzenie dwóch branżowych centrów umiejętności w regionie lubuskim.

Szef MEiN przekazał symboliczny czek na ręce rektor Akademii prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej.

"Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim to niezwykle ważna uczelnia na mapie uczelni w tej części Polski, w ogóle w Polsce" - powiedział Czarnek.

Szef MEiN podkreślił, że cieszy go dostępność na tej uczelni praktycznych kierunków, np. energetyki.

"Studenci podejmują naukę na kierunkach, które są rzeczywiście im potrzebne, aby później wykonywać swoje zawody" - powiedział.

Jak mówił, 15 mln zł w obligacjach przekazuje uczelni na inwestycje potrzebne po to, "by zwiększać potencjał i jeszcze bardziej podnosić warunki, w jakich kształcą się studenci".

Minister Czarnek podpisał też w piątek w Gorzowie Wielkopolskim i wręczył czeki na utworzenie dwóch branżowych centrów umiejętności (BCU) w regionie lubuskim. Oba powstaną w Zielonej Górze. Przypomniał, że w całej Polsce rząd wyda 1,5 mld zł na utworzenie takich miejsc.

"Branżowe centra umiejętności to skok w przyszłość" - powiedział PAP minister Czarnek.

"Na bazie szkoły zawodowej wraz z organem prowadzącym, w porozumieniu z wyższa szkołą zawodową, np. Akademią im. Jakuba z Paradyża, tworzymy centrum, w którym będziemy kształcić na niezwykle wysokim poziomie (...) uczniów (...), dokształcać i robić przekwalifikowanie pracowników, którzy chcieliby zmienić zawód" - zapowiedział. Szef MEiN poinformował, że docelowo we wszystkich województwach powstanie 120 branżowych centrów umiejętności.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" otrzyma 10 mln zł na rozwijanie specjalności w dziedzinie budownictwa wodnego i melioracji. Z kolei Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Elektryk" przyznano nieco ponad 9 mln zł na kształcenie w branży informatycznej i programowania. Obie instytucje prowadzi miasto Zielona Góra.

Jak wskazuje resort edukacji i nauki, formuła BCU jest nowością w systemie oświaty, wykraczającą poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego.

Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU do końca 2023 r., a kolejnych 100 do końca 2024 r. Mają one wzmocnić wdrażaną przez resort edukacji od 2019 r. reformę kształcenia zawodowego.

BCU w założeniu mają łączyć szkoły, centra kształcenia zawodowego, uczelnie, przedstawicieli branż i przedsiębiorstw do współpracy w zakresie kształcenia nowoczesnych kadr dla gospodarki lokalnej i ogólnokrajowej. Tworzone będą przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego.

Wśród 120 dziedzin, w których powstaną centra, znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka czy przetwórstwo spożywcze. BCU będą pełnić funkcje: edukacyjno-szkoleniową, integrująco-wspierającą, innowacyjno-rozwojową i doradczo-promocyjną.