Gorzów Wlkp.: Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

W środę, w Gorzowie Wlkp. odbyły się obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Rozpoczęła je msza święta w katedrze, po której nastąpił uroczysty apel z ceremoniałem wojskowym na cmentarzu komunalnym – poinformował Lubuski Urząd Wojewódzki.

Podczas uroczystości na cmentarzu na maszt została podniesiona biało-czerwona flaga, a uczestnicy odśpiewali hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Odczytany został Apel Pamięci, a dla upamiętnienia rocznicy zbrodni katyńskiej kompania honorowa oddała salwę honorową. Wygłoszone zostały również okolicznościowe mowy.

"Przedstawiciele wojska, policji, duchowieństwa różnych wyznań i cywilów zostali pomordowani bez wyroków i z naruszeniem praw i konwencji cywilizowanego świata. Odpowiedź, dlaczego tak się stało dają słowa niewygłoszonego w 2010 roku przemówienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Chciał on powiedzieć wtedy, że Katyń zawsze będzie ostrzegał i przypominał, że jeśli są systemy totalitarne, których zamiarem jest imperializm i szowinizm, to zawsze może dojść do zniewolenia, do niszczenia ludzi i narodów. Te słowa są dziś dramatycznie aktualne" - mówił wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

"Rosyjski imperializm i jego szowinistyczne zamiary sprawia, że z niedowierzaniem patrzymy na obrazy z Ukrainy. Przerażające zdjęcia i relacje z Buczy brzmią dramatycznie zwłaszcza dziś. Z tego miejsca chcę dzisiaj powiedzieć, że musimy o tym pamiętać i musimy o tym mówić. Musimy przed tym ciągle przestrzegać. Oczekujemy na pełne nadziei święta Wielkanocne, choć nasza nadzieja została zmącona strachem i bezradnością. Oddajemy hołd rodakom pomordowanym na nieludzkiej ziemi. Cześć i chwała bohaterom!" - dodał wojewoda.

Wojewoda podziękował także członkom Stowarzyszenia Rodzina Katyńska za walkę o prawdę na temat Zbrodni Katyńskiej.

Zwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów pod Krzyżem Ofiar Katynia na gorzowskim cmentarzu. Orkiestra Wojskowa ze Szczecina odegrała także "Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego" i utwór "Śpij Kolego". Oprawę wojskową i wystawienie kompanii honorowej zapewnił 35. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej w Skwierzynie.

W 2007 r. Sejm RP ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. "W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej" - głosi treść uchwały.