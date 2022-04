Gorzów Wlkp.: Otwarcie sezonu motocyklowego

Kilkuset motocyklistów wzięło udział w sobotę w paradzie ulicami Gorzowa Wlkp. Tym samym nastąpiło oficjalne otwarcie sezonu motocyklowego w tej części woj. lubuskiego – poinformował Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

"To odpowiedni moment, by każdy uczestnik ruchu drogowego przyzwyczajał się do powrotu motocyklistów na nasze drogi. Spotkanie kilkuset miłośników jazdy na jednośladzie w Gorzowie Wielkopolskim otwiera sezon" - powiedział Jaroszewicz.

Fani dwóch kółek licznie pojawili się nad Wartą, by nie tylko pokazać swój pojazd, ale przede wszystkim przypomnieć wszystkim kierowcom, że motocykle wracają na drogi. To powoduje, że każdy uczestnik ruchu drogowego musi być jeszcze mocniej skoncentrowany i dokładniej patrzeć w lusterka.

"Na drodze nie warto udowadniać sobie wyższości jednego pojazdu nad drugim i nie przeceniać swoich umiejętności. Jazda motocyklem sprawia ogromną przyjemność ich użytkownikom, ale nie powinni oni zapominać o obowiązujących przepisach" - zaznaczył policjant.

Na sobotniej paradzie byli także na jednośladach policjanci gorzowskiego ruchu drogowego. Funkcjonariusze dbali o bezpieczny przejazd ulicami miasta, prowadzili kolumnę pojazdów, a także zabezpieczali trasę przejazdu. Motocykliści przyjechali do Gorzowa z całego regionu.

Jaroszewicz zapowiedział, że przez najbliższe miesiące policyjne patrole będą zwracać uwagę na jazdę motocyklistów, ale także zachowanie kierowców wobec nich.

W tym roku w pow. gorzowskim doszło do jednego wypadku z udziałem motocyklisty, który został ranny. W ubiegłym roku policjanci z Gorzowa odnotowali pięć wypadków z udziałem motocyklistów, w których zginęła jedna osoba, a pięć zostało rannych.