Gorzów Wlkp.: Podejrzany o udział w oszustwie „na policjanta” trafił do aresztu

Gorzowscy policjanci zatrzymali 53-latka podejrzanego o udział w oszustwie „na policjanta”. Funkcjonariusze odzyskali także 12 tys. zł, które wcześniej rzuciła z balkonu starsza mieszkanka miasta. Mężczyzna trafił na dwa miesiące do aresztu – poinformował w czwartek Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

W poniedziałek (28 listopada br.), do gorzowskich policjantów dotarła informacja, że na terenie miasta doszło do oszustwa "na policjanta". Starsza kobieta słuchała poleceń oszusta, bo była przekonana, że w ten sposób uchroni swoje pieniądze. Konsekwencją tej manipulacji było wyrzucenie przez seniorkę z balkonu 12 tys. zł.

Rzekomy policjant zapewniał, że pieniądze do niej wrócą. Kobieta zorientowała się jednak, że została oszukana.

Na miejsce przyjechali policjanci. Śledczy rozmawiali z seniorką, by ustalić dokładny przebieg zdarzenia. Funkcjonariusz kryminalni zebrali niezbędne informacje i rozpoczęli poszukiwania oszustów.

"Na jednej z ulic zauważyli mężczyznę, którego postanowili wylegitymować. Ich typ był celny, gdyż miał on przy sobie 12 tys. zł. 53-latek z woj. dolnośląskiego został zatrzymany i usłyszał zarzut oszustwa, za co grozi do ośmiu lat więzienia" - powiedział Jaroszewicz.

Dodał, że prokuratorski wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego sąd uznał za zasadny.