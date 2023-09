Gorzów Wlkp.: Policjanci konwojowali 1,5-roczne dziecko do szpitala

Policjanci z Gorzowa Wlkp. przerwali kontrolę drogową, by pomóc 1,5-rocznemu chłopcu, który źle się poczuł po użądleniu szerszenia. Konwojowani samochód, którym jechał z ojcem do szpitala, gdzie chłopiec otrzymał leki - poinformował we wtorek kom. Grzegorz Jaroszewicz z KMP w Gorzowie Wlkp.

Do tej sytuacji doszło 31 sierpnia. Tego dnia patrol drogówki prowadził kontrolę na al. 11 Listopada w Gorzowie. Kiedy policjanci zatrzymali jednego ze zbyt szybko jadących kierowców, przy radiowozie zatrzymał się także inny samochód.

Wybiegł z niego mocno zdenerwowany kierowca i poprosił funkcjonariuszy o pomoc, mówiąc, że w aucie ma 1,5-rocznego syna, którego użądlił szerszeń. Dodał, że dziecko mocno płacze i zrobiło się blade.

Ojciec mocno się przestraszył, że syn jest uczulony i zdecydował, że musi natychmiast pojechać do szpitala. Policjanci postanowili konwojować mężczyznę, by szybko tam dotarli z synem. Powiadomili o tym dyżurnego, włączyli sygnały i ruszyli w drogę przez niemal całe miasto.

"Ojciec z dzieckiem szybko i bezpiecznie dojechali do szpitala, gdzie lekarze zaopiekowali się chłopcem. Na szczęście nie był uczulony i po podaniu leków mógł wrócić do domu" - powiedział Jaroszewicz.

