Gorzów Wlkp.: Policjanci odnotowują więcej zdarzeń z udziałem rowerzystów

Po tym jak nastała letnia aura policjanci z Gorzowa Wlkp. odnotowują więcej zdarzeń z udziałem rowerzystów. Dochodzi do nich niemal każdego dnia – poinformował w środę kom. Grzegorz Jaroszewicz z KMP w Gorzowie Wlkp.

We wtorek (6 czerwca br.) funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o niebezpiecznej sytuacji na ścieżce rowerowej przy ul. Walczaka.

Z ustaleń policjantów wynika, że 43-latkę zaczął wyprzedzać 20-latek, ale z naprzeciwka nadjechał inny rowerzysta. Manewr 20-latka spowodował, że kobieta musiała zjechać ze ścieżki rowerowej i przewróciła się.

"20-latek nie przyjął mandatu i sprawa trafi do sądu. Kobieta na dalszą diagnostykę została przewieziona do szpitala. To zdarzenie potwierdza, że rowerzyści muszą zachować szczególna uwagę podczas jazdy. Ich także obowiązują przepisy ruchu drogowego, które trzeba znać" - zaznaczył Jaroszewicz.

Jeśli chodzi o zdarzenia z udziałem rowerzystów w Gorzowie, to najczęściej dochodzi do wymuszenia na nich pierwszeństwa przez kierujących samochodami, głównie na przejazdach dla rowerzystów.

"Należy zaznaczyć, że choć w przypadku przejazdów rowerzyści mogą jechać jako pierwsi, to w trosce o swoje zdrowie powinni zachować rozsądek. Zderzenie z autem rzadko kończy się dla nich jedynie na otarciach" - powiedział Jaroszewicz.

Dodał, że zbliżając się do przejazdu rowerowego warto zwolnić, rozejrzeć się i być pewnym, że kierujący autem nas widzi, czyli stosować zasadę ograniczonego zaufania.