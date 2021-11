Gorzów Wlkp.: W grudniu kampania „Gorzów blisko świąt 2021”

W grudniu miasto Gorzów Wlkp. wraz z partnerami przygotowało szereg wydarzeń mających stworzyć świąteczny nastrój w ramach kampanii pn. „Gorzów blisko świąt” - poinformowała dyr. Wydział Promocji i Informacji UM Gorzowa Wlkp. Marta Liberkowska.

"Grudzień to czas oczekiwania, przygotowań i radości z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Wspólnie z miejskimi instytucjami kultury i sportu, spółkami i organizacjami pozarządowymi przez cały grudzień zadbamy o to, by gwiazdkowy nastrój udzielił się mieszkańcom" - powiedziała Liberkowska.

Organizowana od kilku lat kampania "Gorzów blisko świąt" to wydarzenia rozplanowane na cały grudzień. Celem tych działań jest urozmaicenie czasu oczekiwania na Boże Narodzenie i inicjowanie okazji do spotkań dla mieszkańców miasta. Wśród nich elementy stałe, takie jak jarmark bożonarodzeniowy, bieg mikołajkowy oraz Wigilia Narodów (w formule online), ale pojawią się też nowości.Wśród nich będzie m.in. świąteczny spływ kajakowy Wartą z Santoka do Gorzowa (11 grudnia br.), zakończonym ogniskiem na polanie rowerowej nad Wartą w pobliżu mostu Lubuskiego. Będzie też można wyruszyć na rzekę w rejs wycieczkowy zabytkowym lodołamaczem "Kuna" (12 i 19 grudnia br.).

Po raz pierwszy do świątecznych działań przyłączyło się Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne "Słowianka". Miejska spółka świętuje jubileusz 20-lecia sztucznego lodowiska i z tej okazji na grudzień przygotowała dwa wydarzenia. Pierwsze z nich 5 grudnia - będą to Miejskie Mikołajki. Natomiast 18 grudnia na lodowisku odbędzie się "Gwiazdkowy bal na lodzie".

Tradycyjnie swój repertuar do świątecznej atmosfery dostosowały gorzowskie instytucje kultury, a zwieńczeniem kampanii będzie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia br.) koncert kolęd w wykonaniu Gorzowskiej Orkiestry Dętej, który odbędzie się w katedrze.

"Dbamy o to, by harmonogram kampanii Gorzów blisko świąt co roku stanowił atrakcyjną podstawę do zaplanowania czasu w tym magicznym okresie" - podkreślił prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, który podczas wtorkowej konferencji prasowej zachęcał mieszkańców do udziału w zaplanowanych wydarzeniach.

Pełny harmonogram kampanii można znaleźć na stornie internetowej miasta Gorzowa Wlkp.