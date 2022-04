Gorzów Wlkp.: W punkcie pomocy humanitarnej najbardziej potrzebna żywość

W miejskim punkcie pomocy humanitarnej w Gorzowie Wlkp. najbardziej potrzebna jest żywność, zarówno długoterminowa jak i świeża. Nie brakuje odzieży, obuwia i innych artykułów pierwszej potrzeby – poinformowała PAP dyr. Wydz. Promocji i Informacji UM Gorzowa Wlkp. Marta Liberkowska.

Miejski punkt pomocy humanitarnej dla uchodźców funkcjonuje przy ul. Górczyńskiej, w hali po dawnym hipermarkecie. Do dyspozycji miasta właściciel obiektu oddał go nieodpłatnie do końca czerwca br., z możliwością przedłużenia współpracy, w zależności od bieżących potrzeb.

"W hali byłego hipermarketu trzy dni w tygodniu wydawane są: odzież, pościel, zabawki, sprzęty dla dzieci oraz artykuły higieniczne i chemiczne. Artykuły spożywcze można odbierać tylko raz w tygodniu - w czwartki, po okazaniu specjalnego bonu żywnościowego, który wcześniej należy odebrać w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Jagiełły" - powiedziała Liberkowska.

We wtorki punkt jest otwarty od 12.00 do 18.00, w czwartki od 9.00 do 15.00, a w soboty od 10.00 do 14.00. Zaopatrzenie pochodzi od mieszkańców miasta, gorzowskich firm oraz z transportów międzynarodowych, które od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie trafiają do Gorzowa z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i innych krajów europejskich.

"Największe braki i potrzeby są wśród produktów spożywczych. Brakuje m.in.: mąki, cukru, mleka, makaronu, pieczywa, tłuszczy czy konserw. To produkty, które są najchętniej wybierane przez uchodźców. Do punktu można przynosić również warzywa, owoce, jogurty itp., gdyż dysponuje on chłodnią" - dodała Liberkowska.

Oprócz punktu humanitarnego, w Gorzowie funkcjonują dwa punkty informacyjne dla uchodźców z Ukrainy, w których mogą oni załatwić wszelkie formalne sprawy związane z pobytem w naszym kraju, uzyskać informacje o kwaterach czy miejscach pracy.