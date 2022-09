Gorzów Wlkp.: W szkołach zabrzmiał pierwszy dzwonek

W Gorzowie Wlkp. miejska inauguracja roku szkolnego 2022/23 odbyła się w czwartek w Szkole Podstawowej nr 20. Tradycyjnie rozpoczęcie nauki po wakacjach ogłosił dzwonkiem prezydent miasta Jacek Wójcicki – poinformował Dariusz Wieczorek z Wydz. Promocji i Informacji UM Gorzowa Wlkp.

"Każdy jest kowalem swojego losu i to szkoła jest elementem spełnienia tych marzeń. Dzięki szkole, która otwiera nowe horyzonty, pokazuje nowy świat, uczy, te marzenia udaje się spełniać" - powiedział podczas uroczystości Wójcicki.

"Cieszy nas, że uczniowie wracają do szkół. Niestety, przed nami trudny rok. Mamy półtora rocznika - klasy będą liczne, a do tego doszli nam goście z Ukrainy, bo tych dzieci mamy w naszych szkołach już ponad tysiąc dwieście. Brakuje nauczycieli, zarówno przedmiotów, jak i nauczycieli zawodu" - mówiła wiceprezydent Gorzowa Wlkp. Małgorzata Domagała.

Uroczystość była okazją do podziękowań pedagogom, którzy zakończyli pełnienie funkcji dyrektorskich w placówkach oświatowych, a także sposobnością do wręczenia aktów mianowania ich następcom.

W ub. roku szkolnym do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w Gorzowie Wielkopolskim przystąpiło 50 nauczycieli z gorzowskich szkół i przedszkoli. Egzamin zdało 49 osób i otrzymało kolejny stopień awansu zawodowego. Prezydent Wójcicki symbolicznie wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego ośmiu nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 20.

Z kolei 11 osobom został przyznany tytuł honorowego Przyjaciela Gorzowskiej Oświaty. Jest on nadawany od 1997 r. To wyróżnienie trafiło dotychczas do 241 osób.

Nagrody pieniężne dla szkół, w których przyznano największą liczbę stypendiów naukowych miasta, otrzymały: II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych, Szkoła Branżowa I stopnia nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych oraz Szkoła Podstawowa nr 4.

Nowy rok szkolny w Gorzowie rozpoczęło 21 226 przedszkolaków i uczniów. Zorganizowano dla nich 169 oddziałów przedszkolnych, 428 oddziałów w szkołach podstawowych, w tym 52 dla pierwszoklasistów oraz 319 oddziałów w szkołach ponadpodstawowych.