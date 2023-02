Gorzów Wlkp.: Włamał się do skarbonki w kościele, ale nie zauważył monitoringu

Gorzowscy kryminalni zatrzymali mężczyznę, który włamał się do skarbony z datkami w kościele w Kłodawie (pow. gorzowski). Moment kradzieży utrwalił kościelny monitoring, co pomogło policjantom dotrzeć do podejrzanego – poinformował w czwartek Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"56-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem zagrożony karą nawet 10 lat więzienia. Nie był wcześniej notowany. Podczas przesłuchania nie potrafił w żaden sposób wytłumaczyć swojego zachowania" - powiedział Jaroszewicz.

Do przestępstwa doszło w sobotę (18 lutego br.). Mężczyzna wszedł do otwartej świątyni i zainteresował się skarboną na datki. Przez kilka chwil, na kolanach, próbował dostać się do środka. W końcu dopiął swego i ze skarbony zabrał około 500 zł.

Dysponując zapisem monitoringu policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy kradzieży. Mimo że ten nie był notowany, w ciągu kilku dni dotarli do niego i zatrzymali. To mieszkaniec jednej z podgorzowskich miejscowości. Podczas czynności procesowych kryminalni odzyskali 250 zł.