Gorzów Wlkp.: Wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego

Na Ziemi Lubuskiej wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego zostały zorganizowane we wtorek w Gorzowie Wielkopolskim. Była msza święta, uroczysty apel z defiladą i piknik wojskowy.

Obchody rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na skwerze Wolności. Następnie w gorzowskiej katedrze z udziałem żołnierzy odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny.

Po mszy jej uczestnicy przemaszerowali na plac Grunwaldzki, gdzie obyły się oficjalne uroczystości z ceremoniałem wojskowym. Podniesiono flagę państwową i odegrano hymn państwowy, były okolicznościowe wystąpienia.

"Dzień święta polskich żołnierzy od lat już jest obchodzony jako dzień naszej armii w rocznicę wielkiego zwycięstwa w 1920 r., Bitwy Warszawskiej, niezwykle ważnego zwycięstwa, które utrwaliło i obroniło naszą młodą niepodległość, które miało ogromne znacznie dla losów Europy"- powiedział wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Dodał, że zwycięska bitwa z 1920 r. pokazała, że młode państwo polskie w ciągu dwóch lat potrafiło zbudować silną, nowoczesną armię, która stawiła czoła bolszewickiemu najeźdźcy.

"Chcemy ciągle mieć w pamięci ten dług wdzięczności, który mamy wobec tamtych ludzi, którzy wstępowali na ochotnika do armii, którzy bronili naszych granic. Dzisiaj oddajemy szacunek i cześć wszystkim naszym żołnierzom, którzy obecnie bronią naszych granic. To święto jest doskonałą do tego okazją" - zaznaczył Dajczak.

Po oficjalnej części obchodów na placu Grunwaldzkim rozpoczął się piknik wojskowy. We wtorek na podobny piknik można było wybrać się także do podgorzowskiej Kłodawy, gdzie żołnierze rozstawili swój sprzęt i stoiska na błoniach nad tamtejszym jeziorem.

W poprzednich dniach, w woj. lubuskim pikniki wojskowe pod hasłem "Silna Biało-Czerwona" odbyły się w Szlichtyngowej, Zbąszynku i w Pszczewie.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie z Rosją Radziecką w 1920 r. Dzień ten został ogłoszony Świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia.