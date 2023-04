Gotowy jest projekt rozporządzenia, które ma ukrócić praktyki związane z tzw. "patodeweloperką"

Zwiększenie do pięciu metrów odległości, budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad czterech kondygnacji, od granicy działki- zakłada opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia, którego celem jest ukrócenie praktyk związanych z tzw. "patodeweloperką".

Do tej pory odległość ta wynosiła minimum trzy metry w przypadku ścian bez okien lub drzwi, a w przypadku ścian z oknami lub drzwiami - cztery metry.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Nowe rozwiązania zakładają ponadto wprowadzenie minimalnej odległości dla budynków produkcyjnych i magazynowych od budynku mieszkalnego lub budynku zamieszkania zbiorowego. Ze względu na bezpieczeństwo oraz komfort mieszkania wprowadzono odległość pomiędzy ścianami budynku magazynowego lub produkcyjnego o powierzchni zabudowy przekraczającej 1000 m kw. a ścianami istniejącego budynku mieszkalnego lub budynku zamieszkania zbiorowego - wynoszącą co najmniej 30 m.

Wprowadzono też ograniczenie co do liczby stanowisk postojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne i które mogą być zbliżone do okien budynków - w liczbie nie większej niż 6 proc. ogólnej liczby stanowisk postojowych w ramach inwestycji. Wyjaśniono, że na działce może być więcej stanowisk postojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, jednakże muszą one znajdować się w odpowiedniej odległości od okien.

"Do tej pory nie było ograniczeń co do liczby takich miejsc zbliżonych do okien. Zdarzało się, że w ramach inwestycji wykonywano większość takich miejsc zamiast +zwykłych+ stanowisk postojowych dla samochodów, tylko dlatego, że dla +zwykłych+ stanowisk należy zachować odległość od okien, a dla stanowisk postojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne nie trzeba" - wyjaśniono.

Zgodnie z projektowaną regulacją w przypadku budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub zespołu takich budynków należy wykonać plac zabaw dla dzieci. Obowiązek będzie dotyczył budynków oraz zespołów, w których jest powyżej 20 mieszkań. Do tej pory obowiązek dotyczył zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę, stosownie do potrzeb użytkowych.

"Wprowadzona regulacja związana jest z tym, że powstaje dużo pojedynczych bloków, wokół których nie zostały wykonane żadne miejsca do spędzania wspólnego czasu przez dzieci" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Ponadto doprecyzowano, że przez wymagany czas nasłonecznie placu zabaw dla dzieci powinno obejmować min. połowę powierzchni placu zabaw dla dzieci.

"Z kolei zgodnie ze zmianą minimalny czas nasłonecznienia placu zabaw dla dzieci powinien wynosić dwie godziny, a w przypadku zabudowy śródmiejskiej - jedną godzinę. Dotychczas nie było wskazane w którym miejscu liczy się nasłonecznienie placu zabaw, a nasłonecznienie musiało wynosić min. cztery godziny (w zabudowie śródmiejskiej min. dwie godziny). Zmiana podyktowana jest tym, że często place zabaw są sytuowane w takim miejscu, gdzie nie ma cienia, więc w dni słoneczne i upalne są wyłączone z użytkowania mniej więcej w godzinach 11-14" - podano w uzasadnieniu.

Projekt wprowadza też nową regulację, zgodnie z którą lokal użytkowy w nowoprojektowanych budynkach powinien mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m kw. Możliwe będzie wykonanie lokalu o mniejszej powierzchni, pod warunkiem, że lokal znajduje się na pierwszej lub drugiej kondygnacji nadziemnej budynku i jest do niego bezpośredni dostęp z zewnątrz budynku.

Założono też wprowadzenie wymagania w zakresie odpowiednich przegród pomiędzy balkonami. Zgodnie z nową regulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przypadku wykonania więcej niż jednego balkonu na jednej płycie balkonowej należy zastosować przegrodę o wysokości co najmniej 2,2 m oraz szerokość wynoszącą co najmniej szerokości balkonu, a w przypadku gdy balkon ma szerokość równą lub większą niż 2 m - min. 2 m. Przegroda powinna się też charakteryzować odpowiednią przepuszczalnością światła. Powinna ona wynosić minimalnie 30 proc., maksymalnie 50 proc., dzięki czemu, w ocenie projektodawcy, taka przyciemniona przegroda da poczucie odizolowania od sąsiadów.

W stosunku do budynku mieszkalnego wielorodzinnego projektowane przepisy wprowadzają obowiązek wykonania pomieszczenia gospodarczego o powierzchni min. 15 m kw., na potrzeby przechowywania rowerów i wózków dziecięcych.

Zakłada się ponadto, że podwyższenie izolacyjności akustycznej drzwi wejściowych do mieszkania do minimum 38 dB. Obecnie jest to min. 30 dB w przypadku gdy w mieszkaniu znajduje się przedpokój, który jest oddzielony od innych pomieszczeń w mieszkaniu drzwiami wewnętrznymi i min. 35 dB w innym przypadku.

Dodano też nowy przepis w którym wskazano, że jeśli budynek jednorodzinny składa się z dwóch lokali mieszkalnych, przegrody znajdujące się między nimi (stropy, ściany) muszą spełniać wymagania jak dla lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.