Gowin: na szczycie NATO osiągnęliśmy dużo, choć nie wszystko

Polska i Zachód osiągnęły dużo, ale nie wszystko – powiedział po posiedzeniu RBN na temat ustaleń szczytu NATO w Madrycie prezes Porozumienia Jarosław Gowin. Senator PPS Wojciech Konieczny za sukces uznał zaproszenie Finlandii i Szwecji do członkostwa.

"Te odbywające się od jakiegoś czasu regularnie posiedzenia RBN są światełkiem w - gęstniejącym im bliżej wyborów parlamentarnych - tunelu, jakim jest polska polityka" - powiedział Gowin dziennikarzom po spotkaniu.

Dodał, że uczestnicy byli zgodni, że "na szczycie NATO osiągnęliśmy dużo jako Polska, jako świat Zachodu, ale oczywiście nie osiągnęliśmy wszystkiego". "Stałym strategicznym celem całej klasy politycznej jest dążenie do utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej i do maksymalnego zwiększenia obecności wojsk NATO na terytorium Polski i szerzej na terytorium flanki wschodniej" - powiedział.

"Zaproponowałem prezydentowi, żeby jedno z najbliższych posiedzeń RBN poświęcić kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Ono ma kolosalne znaczenie z punktu widzenia jakości życia milionów polskich rodzin, ale ma też znaczenie dla bezpieczeństwa polskiego państwa. Prezydent przychylił się do propozycji" - relacjonował Gowin.

Konieczny zwrócił uwagę, że szczyt zajmował się nie tylko problemami Europy, ale także Afryki i Bliskiego Wschodu. Według senatora szczyt na pewno był sukcesem prezydenta USA Joe Bidena, któremu udało się przezwyciężyć sprzeciw Turcji wobec przyjęcia Szwecji i Finlandii. "To niewątpliwie rzutuje na to, co będzie się działo w na Morzu Bałtyckim i na północ od nas" - dodał.

"Słowa, że chcieliśmy uzyskać więcej, ale wyszło tak jak wyszło, jest tyle uzyskane ile jest, może nieco zaprzeczają dotychczasowej narracji" - zauważył Konieczny. "Prawdopodobnie nie wszystkie postulaty krajów, które są bliżej wojny, zostały zrozumiane całkowicie przez kraje, które od tej wojny są nieco dalej" - dodał.

Konieczny zaznaczył, że "niewątpliwie ten szczyt otworzył nowy etap", a zadaniem polskich polityków jest działanie na rzecz wzmacniania NATO i zmniejszania zagrożenia ze strony Rosji.