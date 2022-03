Gowin: wstępnie pozytywnie podchodzimy do propozycji rządu; Bosak: oczekujemy ich na piśmie

Wstępnie pozytywnie podchodzimy do propozycji rządu ws. zmian w konstytucji; fundamentalne znaczenie ma kwestia wydatków na armię - mówił po spotkaniu w KPRM Jarosław Gowin (Porozumienie). Krzysztof Bosak (Konfederacja) zadeklarował gotowość do rozmów, oczekuje jednak przedstawienia propozycji na piśmie.

W poniedziałek w KPRM odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych; uczestniczył w nim też wicepremier ds. bezpieczeństwa, lider PiS Jarosław Kaczyński. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że szef rządu przedstawił na spotkaniu pakiet propozycji wymagających zmian w konstytucji, obejmujących m.in. wyłączenie z reguły finansowej wydatków na armię, możliwość konfiskaty majątków oligarchów i podmiotów rosyjskich, a także - być może niewymagający zmieniania ustawy zasadniczej - postulat wprowadzenia dodatkowego opodatkowania dla podmiotów kontynuujących swą działalność gospodarczą na terenie Rosji.

"Porozumienie wstępnie pozytywnie podchodzi do propozycji przedstawionych przez premiera Morawieckiego, propozycje te mają różną rangę. Wydaje się, że jedna z nich ma charakter czysto propagandowy i chyba szkoda zawracać sobie tym głowę" - powiedział Gowin. Jak dodał, ma na myśli postulat wprowadzenia dodatkowego opodatkowania dla podmiotów kontynuujących swą działalność gospodarczą na terenie Rosji.

Według Gowina propozycja zamrożenia i konfiskaty majątku rosyjskich oligarchów na terenie Polski jest "kierunkowo słuszna". "Pytanie, czy wymaga aż zmiany konstytucji" - zaznaczył polityk.

Jego zdaniem, fundamentalne znaczenie ma wyłączenie z reguły finansowej wydatków na armię i podniesienie progu dopuszczalnego długu publicznego. "Tutaj oczekujemy na konkretne propozycje. Dzisiaj wysłuchaliśmy jedynie wstępnej zapowiedzi ze strony przedstawicieli rządu. Jeżeli takie propozycje na piśmie zostaną przedstawione opozycji, to Porozumienie natychmiast odniesie się do nich" - zapewnił Gowin.

Jak dodał, Porozumienie będzie chciało też uzupełnić prace nad zmianą konstytucji. "Jak wiadomo w polskiej konstytucji brakuje przepisów regulujących relacje między Polską i UE. Porozumienie przedstawi konkretne propozycje, rozdział, który ustabilizuje obecność Polski w ramach struktury unijnej i uzależni ewentualność wyjścia Polski z Unii od uzyskania większości 2/3 w Sejmie i w Senacie" - zapowiedział polityk.

Krzysztof Bosak (Konfederacja) podkreślił, że podczas spotkania w KPRM nie została przedstawiona właściwie żadna informacja na temat pomocy uchodźcom m.in. programów realizowanych przez rząd, finansowania na poziomie międzynarodowym etc.

Według posła rząd przedstawił swoje propozycje "raczej hasłowo, ogólnie". Jak relacjonował, dwie z nich rodziłyby konieczność - zdaniem premiera - nowelizacji konstytucji. Zdaniem Bosaka pomysł opodatkowania firm, które nie wycofały się z Rosji jest na tyle niekonkretny, że nie będzie przedmiotem poważnej debaty. "Jest to raczej wrzutka wizerunkowa" - ocenił.

Podkreślił, że dwie pozostałe propozycje - zniesienia konstytucyjnego limitu zadłużenia w odniesienie do wydatków obronnych oraz konfiskaty majątku rosyjskich oligarchów - nie zostały przedstawione na piśmie. "Nie w ten sposób buduje się konsensus polityczny dla nowelizacji konstytucji, że jedynie odczytuje się propozycje i to w drugiej godzinie spotkania wcześniej przekazując je do mediów" - powiedział Bosak nawiązując do briefingu rzecznika rządu w trakcie trwania spotkania w KPRM.

Zaznaczył, że wszystkie siły polityczne zachowały się odpowiedzialnie i nikt nie zdecydował się z góry odrzucić propozycji nowelizacji konstytucji. "Jest otwartość na dyskusję, natomiast nie ma tego wystarczająco poważnego podejścia ze strony rządu, żeby na piśmie przedstawić propozycję nowelizacji konstytucji" - powiedział Bosak.

Zauważył, że przepis dotyczący zamrożenia i konfiskaty majątku rosyjskich oligarchów na terenie Polski wywołuje różnice w samym rządzie, jest "szalenie skomplikowany" i są wątpliwości czy ten przepisów w ogóle by działał. Bosak zadeklarował, że Konfederacja jest otwarta na dalszą dyskusję, natomiast oczekuje poważnego potraktowania wszystkich politycznych, tzn. przedstawienia propozycji przepisów na piśmie.