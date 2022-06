Gra „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś Ty”, czyli jak można spędzić wakacje w mieście

Po raz 12. można wziąć udział w grze „Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś Ty”, która w tym roku przebiega pod hasłem „Wielcy znani nieznani”. „To zabawa dla warszawiaków, ale mogą w niej wziąć udział również osoby odwiedzające Warszawę w wakacje” – mówi PAP kierownik działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego dr Karol Mazur.

"Już od dwunastu lat bawimy się w grę, którą od samego początku organizuje Muzeum Powstania Warszawskiego. Tegoroczna odsłona potrwa do 8 września, namawiamy zatem rodziny z dziećmi mieszkające w stolicy, aby włączyły się w tę zabawę. Oczywiście uczestnictwo w grze nie jest zarezerwowane wyłącznie dla warszawiaków, ponieważ mogą wziąć w niej udział również osoby, które przyjechały do Warszawy na wakacje" - powiedział w rozmowie z PAP kierownik działu edukacyjnego MPW dr Karol Mazur.

Gra "Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś Ty" polega na odwiedzeniu minimum ośmiu z trzydziestu pięciu placówek muzealnych i wystawienniczych w Warszawie oraz jej okolicach. Aby wziąć udział w grze, należy się zarejestrować na stronie internetowej razdwatrzywarszawiak.pl/. "Wówczas dostaje się numer gracza, który my nazywamy numerem agenta. Uczestników zabawy specjalnie nazywamy tajnymi agentami, aby dodać tajemniczości zabawie" - zaznaczył Karol Mazur. Jak wyjaśnił, "rodziny rozwiązują zagadki lub zadania, które przygotowały muzealne instytucje, a my je umieściliśmy w formie kart graficznych na stronie internetowej do samodzielnego pobrania i wydrukowania" "Wszystkie odpowiedzi można potem wpisać na stronie internetowej projektu" - dodał.

W trakcie tegorocznej zabawy uczestnicy będą mogli odwiedzić Dom Spotkań z Historią, Dom Kultury Dorożkarnia, Główną Bibliotekę Lekarską, a także Kordegardę. Galerię Narodowego Centrum Kultury. Wśród placówek biorących udział w grze jest także Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Geologiczne, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a także Muzeum Historyczne w Legionowie, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

W ramach zabawy można też zwiedzić Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie oraz Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Niepodległości i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Odpowiedzi można także szukać w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, a także Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, Muzeum Farmacji im. mgr farm. Antoniny Leśniewskiej czy Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

Ponadto w akcji uczestniczy również Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Centralny Przystanek Historia IPN, Stacja Muzeum, PRUDENTIAL - PRU, Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku czy Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Pałac Czapskich oraz Pontiseum, Muzeum życia w PRL i Muzeum Zimnej Wojny.

Co roku organizatorzy dodają nowe placówki muzealne, które biorą udział w zabawie. "Staramy się w każdym roku włączyć do zabawy instytucje, które albo pojawiły się niedawno na kulturalnej mapie Warszawy, albo do tej pory były niszowe. W tym roku mamy trzech debiutantów. Jednym z nich jest Pontiseum, czyli muzeum konstrukcji mostowych, które znajduje się w plenerze nad Wisłą. Wśród debiutantów jest też Muzeum życia w PRL znajdujące się przy pl. Konstytucji; do gry zaprosiliśmy również Muzeum Zimnej Wojny z Izbą Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego, chcąc pokazać nową placówkę o charakterze historycznym" - zwrócił uwagę Karol Mazur.

Co roku inny jest także temat gry. "Mając na uwadze fakt, że biorące w grze instytucje mają różną tematykę, staramy się, aby temat zabawy był jak najbardziej ogólny. W tym roku takim tematem są +Wielcy znani nieznani+" - poinformował kierownik działu edukacji MPW. Tegoroczni uczestnicy będą mogli zatem poznać losy oraz ciekawostki z życia osób, które w Warszawie mieszkały lub przez pewien czas działały. "Wśród postaci będzie m.in. Eugeniusz Bodo, Jack Strong, czyli gen. Ryszard Kukliński, będzie też Jerzy Kasprzak ps. Albatros, czyli jeden z harcerzy, którzy w czasie Powstania Warszawskiego roznosił kartki pocztowe" - poinformował Mazur.

Zastrzegł jednak, że "w zabawie nie chodzi o to, aby robić jakiś sprawdzian, bo przecież są to wakacje". "Chodzi po prostu o to, aby dzieci zwiedziły placówkę, zrobiły to w stosunkowo krótkim czasie, ponieważ rozwiązywanie tych zadań najczęściej nie powinno przekraczać 45 minut, choć oczywiście, jeśli chcą zostać dłużej w tej placówce, to jak najbardziej mogą to zrobić" - powiedział. "W grze chodzi o pokazanie dzieciom, że muzeum jest miejscem, w którym można odkryć różne ciekawe rzeczy, a nie tylko oglądać gabloty z eksponatami czy wgłębiać się w specjalistyczną wiedzę" - podkreślił Karol Mazur. "W grze biorą udział także instytucje, które nie mają swoich wystaw, więc niektóre zadania wykonuje się w plenerze. Są też placówki, gdzie wszystko można z kolei zrobić on-line" - wskazał.

Na uczestników zabawy czekają również nagrody. "Staramy się najczęściej przygotować rzeczy edukacyjno-rozrywkowe. Na pewno wśród nich będą gry planszowe. Będą też różne gadżety poszczególnych instytucji biorących udział w grze, m.in. torby i plecaki" - wyjaśnił Karol Mazur.

Jak zaznaczył, gra cieszy się popularnością. "Od 2011 r. wzięło w niej udział blisko 30 tys. osób. W ubiegłym roku zarejestrowało się 1221 rodzin, czyli było to ok. 4 tys. osób, choć oczywiście nie wszyscy kończą tej gry. Tysiąc rodzin wykonało jednak wykonało minimum, z kolei 103 rodziny odwiedziły więcej niż osiem wymaganych placówek, a 43 rodziny zwiedziły wszystkie trzydzieści dwa muzea, które w 2021 r. brały udział w grze" - zaznaczył.

"Warto zatem wziąć udział w grze, ponieważ przede wszystkim jest to miłe spędzenie czasu, oderwanie się od ekranów komputera, tabletu czy smartfonu. Jest też w tym oczywiście walor edukacyjny. Uczestnicy gry w ciekawy i nietypowy sposób mogą poznać historię miejsca, w którym mieszkają, a w tym roku szczególnie historię osób, które są związane z Warszawą i jej okolicami" - podsumował Karol Mazur.

Gra została dofinansowana ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu "Patriotyzm Jutra".