Grabiec (PO) o inicjatywie debaty premiera z Weberem: Morawiecki szuka tematów zastępczych poza Polską

Nie dziwi mnie, że premier Mateusz Morawiecki szuka tematów zastępczych poza Polską, bo w Polsce nie idzie PiS-owi najlepiej – powiedział we wtorek w Radiu Zet rzecznik PO Jan Grabiec. Jego zdaniem PiS w PE wymieniany jest jednym tchem obok partii kryptofaszystowskich i antyeuropejskich.

Niemiecki polityk, szef grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w PE Manfred Weber w wywiadzie dla telewizji ZDF mówił o "zwalczaniu" PiS-u. Stwierdził, że "każda partia musi zaakceptować państwo prawa. To jest zapora przeciw przedstawicielom PiS-u w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media". W odpowiedzi premier Mateusz Morawiecki wezwał na Twitterze Webera do debaty telewizyjnej 2 października.

Rzecznik PO pytany o tę sprawę w Radiu Zet powiedział, że nie dziwi go reakcja premiera.

"Nie dziwi mnie, że premier Morawiecki szuka jakichkolwiek tematów poza Polską, bo w Polsce nie idzie PiS-owi najlepiej. Właściwe od afery do afery. W związku z tym szuka się tematów zastępczych" - odparł Grabiec.

Zwrócił uwagę, że Weber powiedział, że partie prorosyjskie są zagrożeniem dla wolnej Europy.

"To nie jest nic odkrywczego. Smutne jest to, że w tym rzędzie widzi się partię, która rządzi dzisiaj w Polsce. Obok kryptofaszystowskiej AFD w Niemczech, obok partii Le Pen, skrajnie prawicowej, antyeuropejskiej wymienia się PiS jednym tchem. To jest zła wiadomość (...) To, że partia antyeuropejska jest u władzy w Polsce budzi refleksje u wszystkich" - podkreślił.

Według Grabca w nagraniu udostępnianym przez polityków PiS źle przetłumaczono słowa Manfreda Webera. "W tym filmiku jest kłamstwo. Są przetłumaczone inaczej słowa niż one brzmią po niemiecku. Słowo +przeciwnik polityczny+ jest przetłumaczone przez PiS-owców jako wróg" - powiedział Grabiec.