Grand Prix Festiwalu Boska Komedia 2021 dla spektaklu "Wujaszek Wania"

Spektakl "Wujaszek Wania" w reż. Małgorzaty Bogajewskiej zrealizowany w Teatrze Ludowym w Krakowie zdobył Grand Prix 14. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia.

Jak co roku w sekcji konkursowej "Inferno" znalazły się najważniejsze i najlepsze, zdaniem organizatorów festiwalu, spektakle z całej Polski wyprodukowane w sezonie 2020/21.

Oceniło je międzynarodowe jury w składzie: Oana Cristea Grigorescu, Haris Paśović, Katerina Evangelatos; Marina Davidowa, Rolf C.Hemke.

Grand Prix zdobył "Wujaszek Wania" z krakowskiego Teatru Ludowego."Biorąc pod uwagę propozycje konkursowe oraz czasy triumfu teatru post-dramatycznego, chcemy wręczyć Grand Prix spektaklowi cichemu, pozostającemu nieco na uboczu trendów panujących obecnie w teatrze, który jednak został zagrany z wielką szczerością" - podkreślili jurorzy.

"Ogromną radością było dla nas znaleźć się na tym festiwalu. Byliśmy dumni, że jesteśmy w tak znakomitym gronie na festiwalu, który zaprasza tak dobre spektakle w tak trudnych czasach i szczęśliwi, że mogliśmy być częścią tego święta" - powiedziała reżyserka nagrodzonego spektaklu i dyrektor Teatru Ludowego Małgorzata Bogajewska. Dziękowała zespołowi i powiedziała, że powtórzy to, co mówiła kilka lat temu odbierając nagrodę za "Sekretne życie Friedmanów" w reż. Marcina Wierzchowskiego. "Kocham ten teatr" - wyznała.

Spektakl "Wujaszek Wania" został obsypany nagrodami. Wyróżnienie specjalne (o wartości 2 tys. zł) za rolę starej niani Mariny otrzymała Jadwiga Lesiak. Jurorzy uznali, że znakomicie odegrała starszą kobietę w stanie klinicznej depresji, dobitnie wyrażając ciemną stronę ludzkiego istnienia skazanego na kruchość i nietrwałość.

Za rolę Michaiła Astrowa nagrodę aktorską (o wartości 5 tys. zł) przyznano Piotrowi Franasowiczowi,który "obdarzając swojego bohatera urokiem, kruchością i niepokojem stworzył nowe spojrzenie na klasycznego bohatera".

Jurorzy doceni też Maję Pankiewicz za sposób, w jaki przedstawiła w tym spektaklu Sonię (nagroda 5 tys. zł). "Aktorka stworzyła pełną kreację młodej bohaterki próbującej zapanować nad własnymi aspiracjami i złudzeniami" - uznali. Piotr Pilitowski otrzymał nagrodę aktorską (o wartości 5 tys. zł) za rolę Wujaszka Wani i "stworzenie głębokiej i przejmującą interpretację człowieka w kryzysie wieku średniego".

Nagrodę aktorską (o wartości 5 tys. zł) dla najlepszego performera tekstu post-dramatycznego otrzymał Sebastian Pawlak za rolę w "Onko", produkcji TR Warszawa w reżyserii Weroniki Szczawińskiej za "pełną wrażliwości interpretację zmagania się z chorobą nowotworową".

Nagrodę aktorską (o wartości 5 tys. zł) otrzymał Łukasz Schimdt za rolę Ojca Flote w "Czerwonych Nosach" Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, w reż. Jana Klaty. Jurorzy uznali, że "aktor wykorzystał w tym przedstawieniu wszystkie swoje wielkie talenty oraz całą wiedzę i energię" i że nic nie może stanąć na jego drodze, jak wskazali "grać nie przestanie nawet po nadejściu apokalipsy".

Na festiwalu doceniono także Danutę Stenkę za rolę Charlotty w "Sonacie jesiennej" z Teatru Narodowego w Warszawie (nagroda 5 tys. zł) za "umiejętność bycia na scenie jednocześnie - silną i słabą, brzydką i piękną, wrażliwą i opresyjną ora za wirtuozerię muzyczną, ale bez grania muzyki, jedynie opowiedzianą twarzą". Jeden z jurorów - Haris Paśović - w oświadczeniu poinformował, że nie brał udział w głosowaniu dotyczącym tego spektaklu.

Nagrodę dla autorów tekstu (o wartości 5 tys. zł) przyznano Małgorzacie Wdowik i Weronice Murek za "Wstyd" wyprodukowany w Nowym Teatrze w Warszawie, a nagrodę za plastyczną wizję przedstawienia (o wartości 5 tys. zł) otrzymali scenograf Bartolomäus M. Kleppek, reżyser światła Wolfgang Macher oraz autorka kostiumów Karolina Mazur za spektakl "Tiki i inne zabawy" w reż. Dominiki Knapik z Wrocławskiego Teatru Pantomimy.

Oana Cristea Grigorescu w imieniu jurorów odczytała komunikat, w którym podkreślili oni, że "podczas niemal dwóch lat pandemii, kiedy przeżycie artystów, a także teatrów zostało poddane testowi, powrót tej edycji Boskiej Komedii i to na żywo daje nowe argumenty, że teatr posiada wartość w społeczeństwie, ale jednocześnie pokazuje jak teatr jest kruchy artystycznie". "Chcemy zaapelować do decydentów, by nadal tworzyli warunki, które pozwolą artystom działać" - napisali członkowie jury.

W komunikacie zaznaczono także, że choć jurorzy nie znają szczegółów "mają świadomość pewnej kwestii etycznej, która dotknęła tegoroczny festiwal Boska Komedia" i "wyrażają pełne poparcie dla wszystkich ofiar". (Chodzi o szeroko komentowaną w mediach społecznościowych decyzję o pokazaniu podczas festiwalu spektaklu Pawła Passiniego "Najpiękniejszy wschód" - PAP). "Wartości etyczne muszą zawsze towarzyszyć estetycznym" - podkreślili jurorzy.

W sekcji "Paradiso" dla młodych reżyserek i reżyserów oraz studentek i studentów wydziałów aktorskich szkół teatralnych przyznano osiem nagród (każda o wartości 5 tys. zł). Spektakle oceniało jury w składzie Geoliane Arab, Kristina Savickiene, Peter Carp, Carlos Aladro.

Dwie nagrody otrzymał zespół aktorski spektaklu "Klub" w reżyserii Weroniki Szczawińskiej z Akademii Teatralnej w Warszawie i TR Warszawa. Nagrodę dostał cały zespół: Tomasz Fryzeł, Piotr Froń, Kinga Bobkowska, Adam Borysowicz za "Bezpieczne miejsce" z Teatru Łaźnia Nowa.

Jurorzy docenili też spektakle: "Hey U" w reżyserii Agnieszki Glińskiej z Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie; reżysera Wiktora Bagińskiego za "Serce" z TR Warszawa, reżysera Beniamina Bukowskiego za spektakl "Arianie" z Narodowego Starego Teatru, zespół aktorski spektaklu "Darwin albo dzieci ewolucji" w reżyserii Magdy Miklasz z Akademii Teatralnej w Warszawie, filia w Białymstoku oraz Ramonę Nagabczyńską za "SILENZIO!" z Teatru Nowego w Warszawie.

Partnerami festiwalu byli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Adama Mickiewicza. Organizatorami Teatr Łaźnia Nowa i miasto Kraków.