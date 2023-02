Granica z Białorusią: Działa prawie cała bariera elektroniczna, brakuje jednego odcinka

Na granicy z Białorusią działa 181 km bariery elektronicznej, w tym 54 km od piątku. Straż Graniczna odebrała w sumie 10 z 11 odcinków. Prace trwają na ostatnim, w okolicach Białowieży i Narewki. Teren ten jest jednak obecnie zalany - poinformowała PAP rzeczniczka SG por. Anna Michalska.

Bariera elektroniczna docelowo będzie monitorować ponad 200 km granicy polsko-białoruskiej. W piątek odebrane zostały trzy odcinki o łącznej długości prawie 54 km. Zainstalowane są na obszarze ochranianym przez placówki SG w Czeremsze, Dubiczach Cerkiewnych, Narewce i Michałowie.

"To już łącznie prawie 181 km bariery elektronicznej - 10 odcinków. Pozostał do odbioru jeden o długości prawie 25 km. Teren jest trudny, obecnie zalany. Będzie podzielony na jeszcze mniejsze fragmenty, aby instalować barierę tam, gdzie będzie sucho" - wyjaśniła porucznik Michalska.

Odcinek, na którym trwają jeszcze prace, leży na obszarze ochranianym przez placówki w Białowieży i w Narewce. Jak podkreśliła rzeczniczka SG, skierowane są tam dodatkowe patrole wyposażane w sprzęt z najnowszymi systemami obserwacji, kamery termowizyjne, dzienne czy gogle noktowizyjne. Teren obserwowany jest z Przewoźnych Jednostek Obserwacyjnych, ze statków powietrznych SG oraz dronów.

Według wcześniejszych zapowiedzi cały system miał być gotowy do końca ubiegłego roku. Termin został przesunięty na połowę stycznia ze względu na opóźnienia w dostawach kamer termowizyjnych. Przez kolejne opóźnienia nie udało się go dotrzymać.

W piątek rzeczniczka SG zaznaczyła, że wszystkie kamery już zostały dostarczone. Teraz zakończenie prac utrudniają jedynie warunki w terenie.

Barierę elektroniczną wykonuje Elektrotim, a jej koszt to ok. 343 mln zł. Docelowo ma zabezpieczyć ok. 206 kilometrów. Będzie wyposażona w 3 tysiące kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, 400 km kabli detekcyjnych oraz 11 kontenerów teletechnicznych.

Latem ubiegłego roku na podlaskiej części granicy z Białorusią ukończono zaporę fizyczną, czyli 5,5-metrowy płot ze stalowych przęseł zwieńczony drutem żyletkowym. Ogrodzenie stoi na 186 kilometrach. Bariera elektroniczna obejmie również te odcinki, gdzie go nie ma, np. graniczne rzeki.

Zapora na granicy to odpowiedź na trwającą od połowy 2021 roku presję migracyjną organizowaną przez białoruski reżim.

Koszt całej inwestycji to ok. 1,6 mld złotych.