Grant ERC dla prof. Magdaleny Król na walkę z nowotworami

Prof. Magdalen Król, specjalistka onkologii eksperymentalnej z warszawskiej SGGW, otrzymała grant Proof of Concept Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Listę 90 zdobywców grantów ERC opublikowała we wtorek. Prof. Król jest jedyną osobą w tym gronie, która zrealizuje swój grant w Polsce.

W ramach grantu profesor będzie badała zmiany zachodzące w mikrośrodowisku nowotworu po terapii makrofagowej.

To kolejny grant ERC prof. dr hab. Magdaleny Król z Instytutu Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2016 r. otrzymała pierwszy prestiżowy Starting Grant Europejskiej o wartości 1,4 mln euro - przypomniała uczelnia w komunikacie.

Granty ERC Proof of Concept - każdy o wartości 150 tysięcy euro - pomagają naukowcom wypełnić lukę między odkryciami wynikającymi z ich pionierskich badań a praktycznym zastosowaniem odkryć, w tym na wczesnych etapach ich komercjalizacji. Finansowanie jest częścią unijnego programu badań i innowacji "Horyzont Europa".

Prof. Król prowadzi badania z zakresu immunoonkologii i biologii nowotworu. Analizuje wpływ niedoboru tlenu na rozwój komórki nowotworowe. Poszukuje wskaźników prognostycznych potrójnie negatywnego raka piersi. Testuje opracowaną przez siebie nową terapię komórkową guzów litych.

"Problemy współczesnej terapii najczęściej polegają na trudnościach docierania leków przeciwnowotworowych do guzów litych, szczególnie do ich miejsc niedotlenionych. Miejsca niedotlenione przyciągają makrofagi, które posiadają zdolność migracji nawet do miejsc odległych od naczyń krwionośnych, niedostępnych dla leków czy innych komórek odpornościowych. Makrofagi mogą zatem stanowić dobry system dostarczania substancji do tych rejonów" - wyjaśnia badaczka w informacji przesłanej przez SGGW.

W jej badaniach wykorzystywana jest "klatka" białkowa - ferrytyna jako nośnik leków, który może być transportowany przez makrofagi. "Klatka" ferrytynowa jest łatwo pochłaniana przez makrofagi, a następnie transportowana do guza i w aktywny sposób przekazywana komórkom nowotworowym. Jest to odkryty przez zespół mechanizm przekazywania ferrytyny do komórek nowotworowych - TRAIN (ang. TRAnsfer of Iron-binding proteiN).

TRAIN wskazuje na nową drogę komunikacji między makrofagami a komórkami nowotworowymi, która może być wykorzystana do "przemycenia" leków antynowotworowych bezpośrednio do komórki nowotworowej, co stanowiłoby innowacyjną terapię komórkową guzów litych.

Mechanizm TRAIN był badany w ramach pierwszego grantu prof. Król - ERC Starting Grant.