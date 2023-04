Grób Pański na Jasnej Górze – krzyż ze stułą, drzewa oliwne i kwiaty na tle wrót stodoły

Kilkumetrowy drewniany krzyż z czerwoną stułą, wrota stodoły z napisem „Jezu ufam Tobie”, drzewa oliwne i mnóstwo kwiatów - to główne elementy wystroju Grobu Bożego na Jasnej Górze. Tradycyjnie znajduje się on w Kaplicy Matki Bożej.

W centrum Grobu ustawiono duży krzyż ze stułą. Monstrancja umieszczona została na wysokiej drewnianej kolumnie - pniu - opisuje biuro prasowe sanktuarium. Autorami dekoracji są paulińscy bracia Dawid Respondek i Paweł Bryzek.

"W judaizmie drzewem życia nazywana jest menora, siedmioramienny świecznik świątynny, natomiast w liturgii katolickiej analogiczną funkcję pełni monstrancja, która od średniowiecza służy do adoracji Najświętszego Sakramentu. Dlatego też w jasnogórskiej aranżacji Grobu wystawiona monstrancja z Jezusem w Najświętszym Sakramencie na pniu drzewa ma podkreślać możliwość czerpania z owoców +drzewa życia+, zbliżania się do duchowego raju, jakim jest komunia człowieka wierzącego z Chrystusem" - opisują służby prasowe sanktuarium.

Ważną częścią Bożego Grobu są wrota do stodoły. "Stodoła to budynek w gospodarstwie rolnym przeznaczony do przechowywania zebranego zboża, w nim też wykonywało się omłoty. Do wnętrza prowadziły wrota, otwierane w czasie wjazdu wozu ze snopami. Na co dzień do stodoły wchodziło się przez małe drzwi, które znajdowały się w wielkich wrotach. W jasnogórskim Grobie Pańskim ciało Chrystusa złożone jest właśnie w tych małych drzwiach, na granicy dwóch światów: jasnego, codziennego, pełnego życia i ciemnej czeluści wnętrza"- opisywał brat Dawid w rozmowie z Biurem Prasowym Jasnej Góry.

"Wymowna jest też zmiana rzeczywistości - na wsi wchodzimy do stodoły z podwórka, z pięknej zieleni, by nagle doświadczyć ograniczenia, także ciemności, bo w stodole nie ma okien. A potem znowu wychodzimy na zieloną przestrzeń, jest nadzieja, światłość, którą dla nas jest Chrystus" - dodał.

Przy Bożym Grobie na Jasnej Górze zajmują dwa drzewa oliwne, zaś obok ustawiono trzy stągwie - to nawiązanie do wesela w Kanie Galilejskiej. Dekorację Grobu Bożego dopełniają tulipany w pastelowych kolorach. W budowę tegorocznego Grobu Pańskiego zaangażowanych było wiele osób z różnych części kraju. Wrota stodoły przyjechały z Mykanowa, pień dla monstrancji pochodzi z gminy Borowno, a kwiaty z Podlasia. Drzewa oliwne zostały udostępnione przez firmę specjalizującą się w imporcie roślin egzotycznych.