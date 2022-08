Grobowce megalityczne w Nadleśnictwie Koło, czyli szlakiem piramid starszych niż egipskie

Piramidy kojarzą się zazwyczaj z Egiptem i wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę, że znajdują się one także na terenie naszego kraju – mówił PAP rzecznik RDLP w Poznaniu. Szlakiem polskich piramid, powstałych ponad 5 tys. lat temu można się wybrać odwiedzając teren Nadleśnictwa Koło.

Piramidy znajdujące się na terenie Nadleśnictwa Koło to grobowce megalityczne, które stworzono jeszcze zanim powstała budowla w Stonehange czy piramidy w Egipcie.

"Wiek polskich piramid na tym terenie szacuje się na ponad 5500 lat, a ich powstanie związane było z ludami, które tysiące lat temu przywędrowały tu z południa i osiedliły się na tym terenie. Ludy te zajmowały się rolnictwem, hodowlą zwierząt" - mówił PAP rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Tomasz Maćkowiak.

Na terenie Nadleśnictwa Koło znajduje się sześć takich grobowców. Pięć z nich w miejscowości Wietrzychowice w gminie Izbica Kujawska (woj. kujawsko-pomorskie), zaś jeden przy siedzibie nadleśnictwa w Gaju Stolarskim. Oba obszary stanowią utworzony w 2006 roku Park Kulturowy Wietrzychowice, a od 2014 teren Parku dzierżawiony jest od nadleśnictwa przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej.

Maćkowiak tłumaczył, że pierwsze grobowce zostały tu odkryte w 1934 roku. Ich długość wahała się od 40 do ponad 100 metrów długości i miały kształt trójkąta równoramiennego, który zbiegał się w kierunku północy.

"W tych grobowcach, z tego co udało się ustalić historykom, chowano tzw. starszyznę rodową, mężczyzn. Byli to m.in. przywódcy plemienni, kapłani. Do budowy grobowców wykorzystywano głazy narzutowe. Do transportu niektórych z nich, tych ważących nawet ok. 1,5 tony, potrzebnych było nawet 30 osób, zapewne wykorzystywano też siłę pociągową zwierząt" - powiedział.

"Trzeba podkreślić, że była to naprawdę misterna konstrukcja; wykorzystywano głazy różnej wielkości. Też właśnie dlatego, że tworzono to z taką dokładnością, te grobowce przetrwały do naszych czasów, choć oczywiście już niestety nie w takim kształcie, w jakim występowały pierwotnie. Budowle te przetrwały także dzięki temu, że znajdowały się w lasach, na terenie trudno dostępnym" - dodał.

Maćkowiak zaznaczył, że dawniej w tych okolicach, poza terenem leśnym, podobnych grobowców było więcej. Wskazał jednak, że rozwój cywilizacji, rolnictwa spowodował, że nie zachowały się one do naszych czasów; ich fragmenty nadal można znaleźć m.in. na polach, w starych drogach, niekiedy były też wykorzystywane przy budowie fundamentów domów.

W sąsiedztwie Parku Kulturowego Wietrzychowice i częściowo na jego terenie udostępniona jest turystom do zwiedzania ścieżka przyrodniczo-archeologiczna "Wietrzychowice" Nadleśnictwa Koło. Znajdują się na niej przystanki z tablicami opisującymi historię tego miejsca i prowadzonych tu badań archeologicznych, a także przybliżającymi ciekawostki o walorach przyrodniczych leśnego otoczenia grobowców.

Lasy Nadleśnictwa Koło stanowią powierzchnię ponad 11 tys. ha. Swym zasięgiem obejmują terytorium trzech województw: wielkopolskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym