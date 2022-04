Grodecki: w projekcie nowelizacji specustawy są rozwiązania dla obywateli Białorusi

W projekcie nowelizacji specustawy pomocowej są rozwiązania dla obywateli Białorusi, którzy uciekli z Ukrainy do Polski przed wojną - poinformował w środę PAP wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki. Przewidują one m.in. wydawanie białoruskim uchodźcom z Ukrainy wiz humanitarnych w Polsce.

Grodecki powiedział, że te rozwiązania to wynik uzgodnień poczynionych w ramach zespołu ds. rozwiązywania problemów uchodźców z Białorusi. Zespół ten został powołany 24 marca po spotkaniu szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i liderki białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłany Cichanouskiej.

MSWiA zmiany wypracowało we współpracy z MSZ w odpowiedzi na apel o wsparcie obywateli Białorusi zamieszkujących na terenie Ukrainy. Znalazły się one w projekcie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. We wtorek projekt noweli przyjął rząd, a w środę prace nad nim rozpocznie Sejm.

Wiceminister wyjaśnił PAP, że jedna ze zmian zakłada możliwość wydania obywatelom Białorusi, którzy uciekli przed wojną z terytorium Ukrainy i znajdują się już na terytorium Polski, wizy humanitarnej. Odmowa wydania tej wizy będzie możliwa na zasadach ogólnych. Białorusini zostaną zwolnieni z opłat za ten dokument.

Kolejne rozwiązanie dotyczy legalizacji pobytu obywateli Białorusi po wygaśnięciu ich wizy humanitarnej. Zostanie dla nich ustanowiony nowy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy na okres trzech lat. "Posiadaczom takich zezwoleń będą również wydawane karty pobytu bez ponoszenia opłat" - zaznaczył Grodecki. Odmowa wydania zezwolenia będzie nadal możliwa na zasadach ogólnych.

Ponadto od stycznia przyszłego roku posiadacze takich zezwoleń będą mogli uzyskać polski dokument podróży dla cudzoziemca, który uprawni ich do swobodnego poruszania się w strefie Schengen i przekraczania granic zewnętrznych UE. "Obywatele Białorusi posiadający tę formę zezwolenia na pobyt będą również zwolnieni z konieczności posiadania zezwolenia na pracę" - dodał wiceszef MSWiA.

Osoby, które nie posiadają dokumentów, mogą natomiast ubiegać się u Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o ochronę międzynarodową. Możliwość złożenia wniosku o status uchodźcy mają wszystkie osoby objęte decyzją wykonawczą Rady UE o ochronie czasowej, a nie objęte ustawą specjalną. Do grupy osób, dla których będzie to jedyna możliwa ścieżka uzyskania ochrony, wliczają się osoby nieposiadające paszportu, z nieważnym dokumentem podróży lub z paszportem, którego termin ważności przekracza 10 lat.

"Gdy te zmiany wejdą w życie, zostanie przygotowana specjalna kampania informacyjna dla obywateli Białorusi, żeby wiedzieli, jaki jest stan prawny w Polsce i w jaki sposób mogą legalizować tu swój pobyt" - zapowiedział Grodecki.