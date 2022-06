Grodzki: 33 lata udowodniły, że przywrócenie Senatu było fundamentalne dla demokracji i państwa

33 lata pracy Senatu udowodniły, że decyzja o przywróceniu wyższej izby parlamentu była fundamentalna dla demokracji i funkcjonowania państwa polskiego - mówił marszałek Senatu Tomasz Grodzki z okazji 33. rocznicy wolnych wyborów do Senatu.

W sobotę Senat opublikował przesłanie do młodzieży marszałka Grodzkiego. "+4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm+ - te słowa wybitnej aktorki, pani Joanny Szczepkowskiej, najlepiej oddają to, co stało się 33 lata temu w naszej ukochanej ojczyźnie" - mówi polityk.

"W wolnych wyborach do Senatu i częściowo wolnych wyborach do Sejmu po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat wystartowali kandydaci opozycji demokratycznej i w wyborach do Senatu zmietli w proch i pył tych z partii komunistycznej. 99 ze 100 kandydatów Komitetu Obywatelskiej +Solidarność+ zdobyło mandaty senatorskie, a jeden mandat uzyskał kandydat niezależny" - przypomniał Grodzki i dodał, że wówczas rozpoczęła się nowa epoka w dziejach polskiego parlamentaryzmu.

Jak podkreślił, "wolne wybory do Senatu były jednym z fundamentalnych ustaleń ówczesnej władzy i opozycji przy Okrągłym Stole". "Doceniając wagę i znaczenie dwuizbowości parlamentarnej, uczestnicy rozmów postanowili przywrócić Senat jako izbę wyższą" - mówi marszałek. "W ślad za tym Sejm, wówczas jeszcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zmienił konstytucję oraz przyjął ordynację do Sejmu i Senatu dając tym samym obywatelom możliwość realnego wpływu na kształt parlamentu. Pierwszy raz od ponad 50 lat" - dodał.

"Przez wieki Senat postrzegany był jako symbol polskiej demokracji. W I Rzeczypospolitej - jako rada starszych - doradzał królom. Istniał również podczas rozbiorów w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim" - przypomina Grodzki. "Był wtedy ostoją polskich spraw, symbolem dążenia Polaków do wolnej Polski. Dlatego po 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości, zdecydowano o przywróceniu Senatu jako izby, która wraz z Sejmem stanowić miała prawo" - dodał.

Marszałek przypomniał, że w 2022 roku świętowana jest setna rocznica pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej Polskiej, która przypada 28 listopada.

"Po II wojnie światowej, w 1946 roku, na mocy sfałszowanego referendum komunistyczna władza zlikwidowała Senat. Wyniki wyborów do Senatu z 4 czerwca 1989 roku można więc uznać za symboliczny odwet za tamto działanie" - ocenił Grodzki.

Jak podkreślił, "33 lata funkcjonowania Senatu udowodniły, że decyzja o przywróceniu wyższej izby parlamentu była fundamentalna dla demokracji i funkcjonowania państwa polskiego". "Dzięki inicjatywom Senatu odrodził się w Polsce samorząd terytorialny, senatorowie z wielkim zaangażowaniem pracowali nad przygotowaniem nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętej 25 lat temu" - dodał.

"Przez wszystkie te lata stanowione w Polsce prawo było dzięki Senatowi lepsze i bardziej przyjazne dla obywateli" - przekonywał Grodzki. "W obecnej, X kadencji Senatu skupiamy się na obronie demokracji i praworządności, tak boleśnie doświadczonych w ostatnich latach" - mówił i podkreślił, że Senat jest "otwarty dla wszystkich".