Grodzki: Białorusini wierzą, że pomożemy im zakończyć mroczny okres dyktatury

Białorusini bardzo wierzą, że Polska pomoże im zakończyć mroczny okres dyktatury, którego przejawami są takie sfingowane procesy, jak proces Andrzeja Poczobuta - powiedział w środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki był pytany na briefingu przed środowym posiedzeniem Senatu o komentarz do spodziewanego w środę wyroku dla więzionego od wielu miesięcy w Białorusi dziennikarza Andrzeja Poczobuta.

Zwrócił uwagę, że w środę w Senacie głos ma zabrać liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. "Pani Cichanouska dostanie wolną trybunę, będzie mogła powiedzieć to, co uważa" - powiedział.

"Białorusini bardzo wierzą w Polskę, w Polaków, zwłaszcza w kontekście naszej roli w wojnie w Ukrainie, że pomożemy im jak najszybciej zakończyć mroczny okres dyktatury, której przejawami są takie sfingowane procesy i w ogóle więzienie dla pana Poczobuta, która w ogóle nie powinno mieć miejsca" - mówił marszałek Senatu.

Sędzia Dzmitryj Bubienczyk ma dziś ogłosić wyrok na działacza polskiej mniejszości i dziennikarza z Grodna Andrzeja Poczobuta.

W uznanym za polityczny procesie, który trwał od 16 stycznia, władze zarzuciły Poczobutowi "podżeganie do nienawiści", a jego działaniom - polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów historycznych, przypisano znamiona "rehabilitacji nazizmu". Jest on również oskarżony o wzywanie do sankcji i działań na szkodę Białorusi. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.

Andrzej Poczobut - członek zarządu zdelegalizowanego przez białoruskie władze Związku Polaków na Białorusi i znany dziennikarz, współpracujący m.in. z "Gazetą Wyborczą" i TVP Polonia, od 25 marca 2021 r., przebywa w białoruskim areszcie. W tym czasie ani razu nie miał możliwości kontaktu z bliskimi, nawet w rozmowie telefonicznej.