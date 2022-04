Grodzki: Borodzianka, Bucza i Irpień to Golgota XXI wieku

Odwiedziliśmy dziś Borodziankę, Buczę i Irpień, jestem wstrząśnięty tym, co zobaczyłem, to jest Golgota XXI wieku. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla haniebnej agresji Rosji na Ukrainę - podkreślił w czwartek przebywający w Ukrainie marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Delegacja Senatu RP na czele z marszałkiem izby Tomaszem Grodzkim dotarła w czwartek przed południem do Kijowa; wraz z delegacją Senatu Czech chce okazać wsparcie parlamentarzystom i narodowi ukraińskiemu w wojnie z Rosją - poinformował Senat. Delegację powitał ambasador RP na Ukrainie Bartosz Cichocki.

"Odwiedziliśmy dziś Borodziankę, Buczę i Irpień. Jestem wstrząśnięty tym, co zobaczyłem. To jest Golgota XXI wieku. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla haniebnej agresji Rosji na Ukrainę. Opłakujemy poległych, chylimy czoła przed bohaterskimi obrońcami" - napisał na Twitterze Grodzki. Zamieścił też zdjęcia z miejsc, do których przyjechał.

Również Kancelaria Senatu przekazała wypowiedzi marszałka. "W Buczy dla mnie jako dla lekarza najbardziej wstrząsający był zapach, jedyny w swoim rodzaju zapach rozkładających się ciał. To jest Golgota XXI wieku. Jeżeli ktokolwiek by śmiał powiedzieć, że są to jakieś inscenizacje czy jakieś sztuczne scenariusze, to niech tu przyjedzie i zobaczy" - podkreślił marszałek cytowany na Twitterze kancelarii.

"Zakres zniszczeń dokonanych przez barbarzyńców na siedliskach cywili kobiet i dzieci jest niewyobrażalny" - mówił Grodzki w Irpieniu. "Ale z drugiej strony, jesteśmy pod gigantycznym wrażeniem bohaterstwa i zjednoczenia narodu ukraińskiego w walce z agresorem" - zaznaczył. "Wy bronicie nie tylko Ukrainy, bronicie całej Europy. Chylimy czoła przed bohaterskim narodem ukraińskim. Będziemy robić wszystko, co jest w mocy naszych parlamentów, aby tę wojnę zakończyć, zbrodniarzy ukarać i Ukrainę odbudować. Sława Ukrajini! Herojam sława!" - dodał marszałek Senatu, cytowany przez Kancelarię Senatu.

Delegacji izb towarzyszy przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk. W wizycie, oprócz Grodzkiego, biorą udział wicemarszałkowie: Gabriela Morawska-Stanecka i Michał Kamiński oraz senator Marcin Bosacki.

W delegacji czeskiej oprócz przewodniczącego Senatu Czech Milosza Vystrczila, znaleźli się również pierwszy wiceprzewodniczący Senatu Jirzi Ružička oraz przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, Obrony i Bezpieczeństwa Pavel Fischer.

W środę w Kijowie przebywali prezydenci Polski, Estonii, Łotwy i Litwy - Andrzej Duda, Alar Karis, Egils Levits i Gitanas Nauseda, którzy spotkali się z prezydentem tego kraju Wołodymyrem Zełenskim.