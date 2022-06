Grodzki: dbanie o zdrowie dzieci i młodzieży to fundamentalne zadanie

Fundamentalnym zadaniem jest dla nas dbanie o zdrowie dzieci i młodzieży, o to, by młode pokolenie wzrastało w przyjaznym środowisku, miało zapewnione dobry klimat - podkreślił w czwartek marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Marszałek Senatu uczestniczył w czwartek we Wrocławiu w wyjazdowym posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia, Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, które było poświęcone wpływowi zmian klimatu na zdrowie dziecka.

Wcześniej zwiedził Klinikę Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, które jest Ponadregionalnym Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej zwanym "Przylądek Nadziei", w której odbyło się posiedzenie.

"Przyjechaliśmy do miejsca szczególnego, które powstało przy pomocy środków unijnych, ale przede wszystkim dzięki energii, dzięki pasji ludzi, dla których zdrowie najmłodszych obywateli Polski jest priorytetem. I tak powinno być, ponieważ konstytucja nakłada na nas obowiązek szczególnej dbałości o nasze dzieci. To, co zobaczyliśmy tutaj podczas wizyty studyjnej, to jaki dokonał się postęp w walce z nowotworami dziecięcymi, to jest coś, co zostanie w naszej pamięci na długo" - powiedział marszałek Senatu.

Przypomniał, że jeszcze niedawno choroby nowotworowe oznaczały dla dzieci nierzadko wyrok, a teraz są uleczalne w ponad 90 proc., a w niektórych przypadkach udaje się wyleczyć nawet wszystkich chorych.

"To nas mobilizuje do pracy legislacyjnej, mobilizuje nas do tego, abyśmy pamiętali wszyscy i przypominali o tym jako Senat, że dzieci są dla Polski najważniejsze, ponieważ to jest pokolenie, które przejmie wcześniej czy później pałeczkę w sztafecie pokoleń. I to czy to pokolenie będzie zdrowe, czy będzie miało zapewniony dobry klimat, czy będzie żyło w przyjaznym środowisku to jest dla nas zadanie niezwykle ważne, żeby nie powiedzieć fundamentalne" - powiedział Grodzki.

Podkreślił, że jest pod ogromnym wrażeniem wrocławskiej kliniki, bo - jak ocenił - właśnie tak powinno wyglądać leczenie młodych pacjentów dotkniętych chorobami onkologicznymi w całej Polsce.

"To na razie jest przylądek, żeby nie powiedzieć wyspa. Jedyne miejsce w Polsce, gdzie wdrożono do praktyki klinicznej najbardziej nowatorską, najbardziej obiecującą metodę leczenia komórkami tzw. CAR-T. Powinniśmy tę ideę rozbudowy pediatrii promować w całej Polsce" - powiedział marszałek Senatu.

Zaznaczył, że nie ma na co czekać i należy przeznaczać środki finansowe na inwestycje medyczne.

"Czekamy na pieniądze z KPO, pieniądze z Funduszu Medycznego, których już przez dwa lata jest osiem miliardów, a wydano kilkaset milionów. Nie ma na co czekać, trzeba przeznaczać ten fundusz medyczny na poprawę leczenia dzieci, młodzieży, jak również innych chorych onkologicznie w Polsce. Nie mówiąc o innych schorzeniach, które niestety panoszą się w naszej populacji" - powiedział Grodzki.

Marszałek w imieniu Senatu złożył zobowiązanie, że poprzez senackie komisje i prace legislacyjne izba będzie się starać poprawić los młodych pacjentów.

"Nie spoczniemy i będziemy w sposób ciągły prowadzić prace legislacyjne, aby poprawić los młodych pacjentów. Będziemy dopominać się o pieniądze, aby nowoczesna medycyna mogła się rozwijać nie tylko w tym jednym przylądku, ale również w innych miejscach. Aby zdrowie Polek i Polaków, w tym wypadku młodych Polek i Polaków miało się coraz lepiej, aby żyli w coraz lepszym klimacie, otoczeni przyjaznym środowiskiem, które pozwoli im na długie, zdrowe życie" - podsumował Grodzki.