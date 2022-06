Grodzki do młodzieży: chcemy te wybory wygrać i sądzę, że je wygramy

My chcemy wybory wygrać i sądzę, że je wygramy - mówił w poniedziałek w Elblągu marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Według niego, wybory przesądzą, czy Polska chce pozostać w rodzinie krajów demokratycznych, w rodzinie wolnego świata Zachodu.

"My chcemy wybory wygrać. Aby były uczciwe, to musimy tego dopilnować. Sądzę, że je wygramy - powiedział w Elblągu marszałek Grodzki na spotkaniu z okazji 100- lecia Senatu.

"Każde wybory są najważniejsze, ale te wydają się ważne szczególnie. Bo teraz mamy spór o praworządność w Polsce z UE, od którego zależy uruchomienie olbrzymich środków, dziesiątków miliardów euro na tak zwany Krajowy Plan Odbudowy. Jako plan jest zatwierdzony, ale ten plan to jest z grubsza lista inwestycji, które mają być zrobione za te pieniądze" - mówił marszałek podczas debaty o aktywności młodych ludzi.

Wskazał, że "Polska potrzebuje tych pieniędzy". "Natomiast te zakusy na praworządność, których naprawienia oczekuje Unia Europejska i to zakusy powodowane przez partię, która nawet nie ma poparcia jednego procenta, to jest coś okropnego" - ocenił.

Według Grodzkiego, wersja nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższych, która przyszła z Sejmu do Senatu, nie wypełnia "słynnych trzech kamieni milowych czyli oczekiwań Komisji Europejskiej, które muszą być spełnione, by strumień pieniędzy popłynął". Wskazał na likwidację Izby Dyscyplinarnej SN, przywrócenie zawieszonych sędziów i naprawę Krajowej Rady Sądowniczej".

Zdaniem marszałka nowela ustawy o SN, która wyszła z Sejmu "wypełniała zaledwie pół kamienia milowego". "Zmieniała nazwę Izby Dyscyplinarnej na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej". Grodzki podkreślił, że przyjęte przez Senat poprawki do noweli wypełnią kamienie milowe.

"Te wybory będą ważne, bo zdecydują czy chcemy pozostać w rodzinie krajów demokratycznych, w rodzinie wolnego świata Zachodu, bo władza ma tendencje autorytarne, oligarchiczne, nie mówiąc o marnotrawstwie naszych pieniędzy" - podkreślił marszałek Grodzki.

Przypomniał, że w Senacie partie polityczne opozycji demokratycznej podpisały porozumienie w sprawie ogólnopolskiej kontroli wyborów. "27 tysięcy komisji wyborczych i w każdej powinien być obserwator albo dwóch. Musimy więc zgromadzić armię kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy będą patrzeć komisjom na ręce, aby wybory nie były zmanipulowane" - dodał.

"Chodzi o to, by wybory były sprawiedliwe i nieoszukane, by ten, kto w nich zwycięży, a mam nadzieję, że będzie to obecna opozycja, miał poczucie, że będzie miał silny mandat od wyborców" - podkreślił Grodzki. "Jeżeli ludzie powiedzą, że +jest dobrze, tak jak jest i chcemy by tak było dalej+, to pewnie wielu wyjedzie, wielu zrezygnuje" - zauważył.

"Ale ja was namawiam, bo myślę, że tak się nie stanie, bo liczba grzechów obecnej władzy jest gigantyczna, zaczynając od inflacji i drożyzny" - zaznaczył Grodzki.

Zaapelował do młodych ludzi, by kandydowali w wyborach. "Trzeba będzie stanąć w szranki w zarządzaniu na różnych szczeblach od rady gminy aż po rząd i trzeba to będzie naprawić a nie będzie to łatwe zadanie, niektórzy mówią, że będzie rozpisane na lata" - mówił marszałek Senatu.