Grodzki: jeśli kwestia zmiany ordynacji trafi do Senatu, poważnie się nią zajmiemy

Jeśli sprawa zmiany ordynacji wyborczej trafi do Senatu, zajmiemy się nią w sposób poważny - powiedział w środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Przypomniał, że zdecydowanym zwolennikiem JOW-ów był Paweł Kukiz, dzięki któremu PiS ma w Sejmie większość.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki został zapytany na środowej konferencji o pomysły PiS na zmianę ordynacji wyborczej, w tym na likwidację w Senacie okręgów jednomandatowych.

"Przypominam, że ojcem okręgów jednomandatowych był pan poseł (Paweł) Kukiz, który jeszcze niedawno mówił, że jest wojna i nie czas mówić o zmianach w ordynacji wyborczej" - powiedział Grodzki. "Teraz słyszę, że temat ma nabrać przyspieszenia i to poprzez likwidację okręgów jednomandatowych do Senatu" - dodał.

"Uważam to za pewnego rodzaju gry wyborcze. Jeśli sprawa przyjdzie do Senatu, to zajmiemy się nią w sposób najbardziej poważny, zgodny z konstytucją" - zapowiedział marszałek Senatu.

Zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel pytany w poniedziałek przez portal gazeta.pl o pogłoski dotyczące zmian w ordynacji do Sejmu i Senatu, przyznał, że "trwają różne analizy na bieżąco, nie w ostatnim czasie, różnych rozwiązań, które sprawią, że zapisy samego Kodeksu wyborczego, być może, byłyby bardziej przystające do dzisiejszych realiów". Zaznaczył zarazem, by nie brać jego słów jako zapowiedź czegokolwiek.

Wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS) przyznał z kolei w środę w radiu Zet, iż przekonuje Pawła Kukiza, który jest zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych, do zmiany ordynacji senackiej. Według niego, JOW-y w Senacie prowadzą do "systemu dwupartyjnego".

Rzecznik rządu Piotr Müller ocenił natomiast w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, iż zmiana ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu jest mało prawdopodobna w tej kadencji Sejmu.

Natomiast wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, pytany o doniesienia medialne, że PiS sonduje możliwość zmiany ordynacji wyborczej, odpowiedział, że na razie nie ma takiego planu. "Jest projekt zmiany granic okręgów w strukturze partii, żeby zamiast 40 było ich 100. W piątek się zbierze się Komitet Polityczny PiS, który to prawdopodobnie przyjmie" - powiedział Terlecki. "Czy w ogóle dojdzie do rozmów o zmianie ordynacji, to jeszcze nie jest przesądzone" - mówił wicemarszałek Sejmu.