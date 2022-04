Grodzki: jestem przeciwny majstrowaniu przy konstytucji z partią, która konstytucję łamała

Jestem absolutnie przeciwny majstrowaniu w konstytucji z partią, która wielokrotnie okazywała lekceważenie dla tej konstytucji - powiedział w środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Dodał, że wzmacnianie bezpieczeństwa Polski czy wprowadzanie sankcji na Rosję nie wymaga zmiany konstytucji.

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w zeszłym tygodniu w Sejmie projekt ustawy o zmianie konstytucji dotyczący możliwości przejęcia przez Skarb Państwa własności, która - jak uzasadniono - ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zakłada też niewliczanie wydatków na obronę do długu publicznego, który nie może przekroczyć 60 proc. PKB.

Marszałek Senatu wyraził nadzieję, że projekt PiS nie zyska akceptacji Sejmu (do jego przegłosowania potrzeba w Sejmie 2/3 głosów). "Przy całym szacunku dla partii, różnych, to jest demokracja, ale zmienianie konstytucji z partią, którą tę konstytucję wielokrotnie łamała, byłoby stąpaniem po polu minowym z nadzieją, że nie nastąpimy na minę" - stwierdził Grodzki.

Zwrócił uwagę, iż wiele państw zamraża lub przejmuje majątki rosyjskich oligarchów, podobnie jak dozbraja swoją armię i nie potrzebuje do tego zmiany konstytucji.

"I udowodniliśmy, że bez zmiany konstytucji można wstrzymać import węgla, można mrozić majątki oligarchów. Jestem absolutnie przeciwny majstrowaniu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z partią, która wielokrotnie okazywała lekceważenie dla tej konstytucji. Albo ją szanujemy od początku do końca, albo ją traktujemy instrumentalnie i kiedy nam jest to wygodne, to chcemy ją raptem zmieniać" - powiedział Grodzki. "Nie trzeba zmieniać konstytucji, żeby wzmacniać bezpieczeństwo Polski, żeby prowadzić skutecznie politykę sankcyjną" - dodał.

Na uwagę, że wojna w Ukrainie zaczęła się lata temu od ataku na Donbas i aneksji Krymu oraz dopytywany o to, że wówczas - gdy rządziła PO - nie zakazano importu rosyjskiego węgla i ropy, Grodzki odpowiedział, że "to była nauczka i to dla całego świata, bo sankcje po aneksji Krymu były zdecydowanie zbyt łagodne". "Świat zrozumiał, że miękka gra z Putinem prowadzi na manowce" - powiedział marszałek Senatu.

Odnosząc się do trwającej wojny w Ukrainie zaznaczył, że "wolny świat musi w tym starciu zwyciężyć". "Bo ośmielenie imperializmu rosyjskiego będzie nas wszystkich drogo kosztować" - wskazał senator.

W projekcie PiS zmiany konstytucji postuluje się m.in. dodanie artykułu, zgodnie z którym "w razie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej napaści na terytorium innego państwa, majątek osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania, w przypadku gdy można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z władzami publicznymi tego państwa".