Grodzki: Krystyna Bochenek byłaby dzisiaj na dworcu albo na granicy ukraińskiej

Jestem pewien, że gdyby nie tragiczna katastrofa smoleńska, Krystyna Bochenek byłaby pewnie dziś na dworcu w Katowicach albo gdzieś na granicy ukraińskiej - podkreślił marszałek Senatu Tomasz Grodzki podczas uroczystości odsłonięcia portretu byłej wicemarszałek Senatu.

Tomasz Grodzki odsłonił w poniedziałek w gmachu Senatu portret Krystyny Bochenek (1953-2010), senator V, VI i VII kadencji, wicemarszałek Senatu VII kadencji, która zginęła 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.

"Żywiołem Krystyny Bochenek było radio, ale jej niespożyta energia była przede wszystkim skierowana do ludzi" - powiedział marszałek podczas uroczystości. Przypomniał, że Bochenek organizowała m.in. ogólnopolskie dyktanda, "które część z nas nauczyły pisania po polsku".

"Jestem pewien, że gdyby nie tragiczna katastrofa smoleńska, która zabrała życie jej i prawie setce wybitnych Polek i Polaków, byłaby pewnie dzisiaj na dworcu w Katowicach albo gdzieś na granicy, albo w ten czy inny sposób pochylałaby się nad losem tych, których los okrutnie doświadczył" - mówił Grodzki.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) dodała, że "Krystyna Bochenek nigdy nie potrafiła się zatrzymać". "Zawsze wiedziała, co należy robić, a to co robiła, robiła bardzo porządnie. Miała też wyjątkową umiejętność, że robiła wszystko bardzo szybko i potrafiła to robić na bardzo wysokich szpilkach" - zauważyła. "Ja tak szybko i tak stabilnie tego nie potrafię robić" - dodała wicemarszałek.

W uroczystości wzięło udział kilkaset kobiet o imieniu Krystyna, które w poniedziałek pojawiły się w gmachu parlamentu, z okazji przypadających 13 marca imienin Krystyny. Wszystkie miały w ubiorze akcenty ukraińskie.